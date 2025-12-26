Премьерный заказ: главные трансферные слухи зимы в РПЛ

3 декабря стало известно, что Баринов отклонил финальное предложение «Локомотива» о новом контракте. 23 декабря представитель Баринова Владимир Кузьмичев заявил, что на сегодняшний день «Локо» и ЦСКА обсуждают сделку по Баринову и уже обмениваются документами. Не исключено, что переход состоится зимой. В таком случае железнодорожники смогут получить хоть какую-то компенсацию за уход капитана — летом бы уже ничего не получили. Transfermarkt оценивает Баринова в €9 млн, но, учитывая срок действующего контракта, цена вопроса может быть в районе €3−4 млн. Скорее всего, к этому и хочет в итоге прийти ЦСКА. Отсюда такая затяжная история с переходом, похожая на «Санта-Барбару». Но кажется, что финал близок.