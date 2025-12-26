Премьерный заказ: главные трансферные слухи зимы в РПЛ

Зимняя пауза в Российской премьер-лиге — время подготовки переходов игроков. Официально трансферное окно в России откроется 23 января, но уже вовсю циркулируют слухи об обменах, поскольку ключевые сделки совершаются не за один день. Баринова слухи отправляют из «Локо» в ЦСКА, «Зенит» намерен усилиться российским форвардом, а московский «Спартак» никак не может определиться с кандидатурой главного тренера. О самых громких потенциальных приобретениях РПЛ по игрокам и тренерам — в материале «Известий».
«Зенит» и ЦСКА готовят суперобмен
Петербуржцы грозятся стать хедлайнерами зимнего трансферного окна. И они ими наверняка станут, если произойдет обмен игроками с ЦСКА. По информации в СМИ, «Зенит» и ЦСКА обсуждают обмен аргентинского нападающего Лусиано Гонду на российского защитника Игоря Дивеева. Причем со стороны питерского клуба ожидается доплата, ориентировочно в размере €3−5 млн.
На первый взгляд сделка кажется разумной и логичной. Лусиано проиграл конкуренцию Матео Кассьерре за место основного центрального нападающего, а когда получал редкие шансы, то не воспользовался ими. Как итог: 300 минут в 14 матчах РПЛ — ноль голов. Хотя в качествах аргентинца сомневаться не приходится: в прошлом сезоне он доказал, что способен приносить пользу команде забитыми мячами. И ЦСКА как раз нуждается в таком игроке. У нынешних армейских форвардов, Алеррандро и Тамерлана Мусаева, — три гола на двоих. С таким багажом в топ-3 лиги не задержишься, не говоря уже о борьбе за чемпионство.
Лусиано способен обрести в ЦСКА второе дыхание и снова начать забивать. «Зенит» же получит взамен одного из лучших российских центральных защитников, относительно молодого (26 лет), который не только станет усилением для основы, но и поможет в формировании состава при ужесточении лимита на легионеров. А у «Зенита» линия обороны — преимущественно легионерская. Надо разбавлять.
Чалов вернется в Россию?
На Дивееве и Гонду потенциальные обмены «Зенита» не заканчиваются. Ради сохранения количественного баланса в линии защиты и нападения может произойти размен с греческим ПАОКом.
По информации известного футбольного инсайдера Ивана Карпова, ПАОК предложил «Зениту» обменять нападающего Федора Чалова на центрального защитника Страхинью Эраковича. И в этой потенциальной сделке тоже есть логика.
Эракович — далеко не первый вариант главного тренера «Зенита» Сергея Семака на позиции центрального защитника. Есть Ваня Дркушич, а также казах Нуралы Алип. В нынешнем сезоне Страхинья отыграл 637 минут в 12 матчах, так что слухи не беспочвенны. Но одним ПАОКом они не ограничиваются — также была информация об интересе к защитнику со стороны турецкого «Бешикташа».
При этом Чалов не видится приоритетной целью для «Зенита». Дела у российского форварда в Греции идут так себе: лишь три гола в 23 матчах. Но этот же факт упрощает осуществление сделки. В России Федору явно будет ментально проще, а петербуржцы получат неплохого игрока с российским паспортам.
«Санта-Барбара» между Бариновым, «Локомотивом» и ЦСКА
До появления слухов про переход Дивеева в «Зенит» главной информационной «бомбой» зимнего трансферного окна считалась сага с трансфером полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Но ее могло и не быть, если бы не один нюанс: действующий контракт Баринова с железнодорожниками истекает летом 2026 года, а новое соглашение пока не подписано. И если этого не произойдет, то уже с 1 января капитан «Локо» может вести напрямую переговоры с любым клубом о летнем трансфере в статусе свободного агента. Поначалу в слухах фигурировал «Зенит», но в последнее время более акцентированный разговор идет вокруг ЦСКА.
3 декабря стало известно, что Баринов отклонил финальное предложение «Локомотива» о новом контракте. 23 декабря представитель Баринова Владимир Кузьмичев заявил, что на сегодняшний день «Локо» и ЦСКА обсуждают сделку по Баринову и уже обмениваются документами. Не исключено, что переход состоится зимой. В таком случае железнодорожники смогут получить хоть какую-то компенсацию за уход капитана — летом бы уже ничего не получили. Transfermarkt оценивает Баринова в €9 млн, но, учитывая срок действующего контракта, цена вопроса может быть в районе €3−4 млн. Скорее всего, к этому и хочет в итоге прийти ЦСКА. Отсюда такая затяжная история с переходом, похожая на «Санта-Барбару». Но кажется, что финал близок.
«Динамо» определилось с тренером, «Спартак» — нет
В осенней части чемпионата возникла интрига с будущим тренерских кресел в двух московских клубах — «Динамо» и «Спартака». Бело-голубые назначили Ролана Гусева вместо Валерия Карпина, а красно-белые — Вадима Романова вместо Деяна Станковича. Каждого — с приставкой «исполняющий обязанности».
И Гусев, и Романов — «свои» тренеры. Ролан вырос в академии «Динамо», а Вадим — в академии «Спартака». И оба провели осеннюю часть РПЛ как под копирку: четыре матча, одна победа, одна ничья и одно поражение.
При этом довериться «своему» пока решились только в «Динамо». 23 декабря бело-голубые утвердили Гусева в качестве полноценного главного тренера команды, правда, всего лишь до конца сезона. Дальше будут смотреть. Возможно, в сторону Станислава Черчесова, которого очень трудно переманить из неуступчивого «Ахмата». Но летом ситуация может измениться.
«Спартак» же, видимо, всё еще не готов наступить на горло собственной песне и сделать выбор в пользу российского специалиста. Хотя бы дать шанс тому же Романову. По слухам, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао рассматривает исключительно иностранцев. На днях стало известно, что московскому клубу будто бы предложили кандидатуру 58-летнего немца Торстена Финка. Как игрок он известен по выступлениям за «Баварию», а как тренер — по работе в «Базеле», «Гамбурге», «Аустрии» и «Аль-Насре». Последним клубом в тренерской карьере Финка до декабря 2025 года был бельгийский «Генк».
Источники «Спорт-Экспресса» утверждают, что «Спартак» близок к подписанию контракта с Хуаном Карлосом Карседо, бывшим помощником Унаи Эмери. Не исключается вариант, при котором клуб заключит соглашение с новым тренером не в декабре, а уже в январе 2026-го.
Карседо трудился в штабе Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», ПСЖ и «Арсенале», где пересекался с Кахигао. И вообще есть ощущение, что спортивный директор «Спартака» настоятельно подыскивал тренера не только по профессиональным характеристикам, но и исходя из близости менталитетов. Первая серьезная кандидатура — Луис Гарсия — тоже был знакомым Фрэнсиса.
Алексей Михайлов