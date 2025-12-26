Топовые легионеры и умные россияне: 5 игроков РПЛ, от которых ждем гораздо большего весной

Традиционная зимняя пауза в РПЛ обычно делит сезон на два разных отрезка. Любая команда может восхитительно смотреться осенью и начисто завалить весну. Или наоборот. Просто перерыв чересчур длинный, чтобы все клубы дождались возобновления в прежнем виде. Трансферы, конфликты, отпуска, травмы на сборах — причин много. От этого лига из года в год впечатляет непредсказуемостью.
То же самое касается футболистов. Не стоит удивляться, если те, кто прекрасно провел стартовую часть чемпионата, сдадут на финише. В 2025-м подобный спад настиг, например, Угальде и отчасти Батракова, у которых на двоих набралось всего четыре весенних гола с игры. Речь о первом и третьем бомбардирах сезона.
Но нередки и обратные ситуации. В текущем розыгрыше Премьер-лиги есть целый ряд игроков, которым болельщики и эксперты явно предрекали больший вклад в успехи команды, но ожидания пока не оправдываются. Не все из них прямо проваливаются, хотя есть и такие, но у каждого точно осталось масштабное пространство для роста. И мартовский прогресс в их случае не кажется невероятным сценарием.
Жерсон
Полузащитник, 28 лет, «Зенит»
«Зенит» за 25 миллионов евро купил качественного даже по европейским меркам основного полузащитника сборной Бразилии с опытом двух топ-лиг, недавно фантастически проявившего себя на клубном чемпионате мира против мировых грандов. Потенциально — один из лучших легионеров в истории лиги. На деле мы этого пока не видим.
Травма, адаптация, неудобная позиция на поле — только часть проблем на фоне слухов о недовольстве и возможном уходе, хотя и опровергнутых самим Жерсоном в интервью «СЭ». За полгода в Петербурге он потерял 28% рыночной стоимости — подешевел на семь миллионов евро и теперь оценивается порталом transfermarkt.de в 18. До наступления ноября казалось, что ситуация беспросветная.
Почему бразилец находится в списке тех, кто может прибавить весной? Потому что последний месяц показал, что он в порядке и способен включаться. Регулярные выходы в старте и вовлечение в положительные результаты команды внушили оптимизм. «Зенит», судя по всему, не собирается отдавать Жерсона «Крузейро», поэтому возобновление сезона игрок, по идее, встретит в РПЛ. Не забывайте: летом чемпионат мира, на который полузащитник, конечно, хочет поехать. Дуглас Сантос и Луис Энрике намекают: Анчелотти видит, когда в Петербурге кто-то хорош. Выбора нет, придется зажигать.
Тамерлан Мусаев
Нападающий, 24 года, ЦСКА
В принципе, состояние линии нападения ЦСКА не описать лучше главного тренера команды Фабио Челестини. «Не считаю ли я, что команде нужны другие форварды? Мне не нравится каждый раз отвечать про нападающих, почему плохо играет тот или другой. Почему вы не спросите того, кто их взял? Я не занимаюсь трансферами, я тренирую», — говорил специалист на одной из пресс-конференций. Вопросы журналистов и фан-базы москвичей появились не на пустом месте, ведь забивают в основном полузащитники.
На Алеррандро еще весной махнули рукой, так что наиболее жесткий поток критики прилетает в адрес Тамерлана Мусаева — лучшего бомбардира армейцев в предыдущем сезоне. Сейчас же россиянин словно разучился реализовывать моменты любой степени опасности и в большинстве туров даже не попадал в стартовый состав. Судя по стилю игры и мыслям, которые транслировались в интервью, нападающий — думающий спортсмен, не отрывающийся от реальности.
Мусаев и сам понимает, в каком положении оказался. «Думаю, что такие периоды тебя закаляют. Если ты сделаешь правильные выводы, в будущем это вернется тебе в двойном размере. Пойдет все после этого вверх или вниз — зависит только от меня. Я буду стараться дальше», — заявлял Тамерлан «Матч ТВ». И ему верится. Наверное, зимой ЦСКА возьмет форварду конкурента, но это должно лишь сильнее мотивировать. Данных Мусаеву, несомненно, хватает, главное — убрать психологические сложности.
Гаэтан Перрен
Полузащитник, 29 лет, «Краснодар»
Вот здесь ситуация крайне неоднозначная. Едва француз приехал в РПЛ, стало ясно, что перед нами футболист, способный разносить лигу, — лучший ассистент чемпионата Франции-2024/25 как никак. Техничный, умный, креативный и высококлассный полузащитник очаровал зрителей летом, когда в первом же матче в стартовом составе голом и ассистом существенно приложился к разгрому «Крыльев» со счетом 6:0.
Тогда казалось, что трансфер Перрена за каких-то пять миллионов евро — гениальный ход руководства «Краснодара», который значительно повлияет на потенциальную защиту титула. Но вскоре Гаэтан перестал демонстрировать элитный уровень и к декабрю обнаружил себя плотно приросшим к скамейке запасных, а к тем двум самарским баллам по «гол + пас» прибавил в РПЛ всего одну результативную передачу во встрече с «Балтикой».
Француз непонятно почему на поле постоянно принимает в плохом смысле неочевидные решения. Часто бьет в эпизодах, когда надо отдать, или попросту совершенно не чувствует ритм одноклубников. Есть ощущение, что ему необходимо привыкнуть к реалиям чемпионата России — в частности, к вязкому футболу и низкоинтенсивным атакам относительно Лиги 1. Будет большое разочарование и недоумение, если Перрен так и не заиграет, потому что все предпосылки к сиянию в наличии.
Сергей Пиняев
Полузащитник, 21 год, «Локомотив»
Недавний вундеркинд как-то незаметно превратился из главной надежды российского футбола в зрелого парня. У которого, честно говоря, сбывается далеко не все из предначертанного бесчисленными авансами. Пиняев вообще-то старше Батракова, а Алексей уже вовсю царит в статусе суперзвезды и самого дорогого игрока страны. Сергей же буксует.
В 2025 году его неожиданно настигли травмы, которых ранее в карьере было мало. Суммарно из-за повреждений Пиняев пропустил 13 матчей «Локомотива» в текущем сезоне.
Важно отметить, что Сергей выглядит предельно здравомыслящим юношей. Это, кстати, вообще, видимо, тренд среди россиян 2000-х годов рождения — сюда же можно добавить Кисляка, Тюкавина, тех же Мусаева с Батраковым. По сути, Пиняев впервые столкнулся с ощутимыми трудностями на взрослом уровне. Самое тревожное, что «Локо» с ним и без него не особо различается, общая эффективность не падает. Тем не менее ментальные и спортивные характеристики игрока позволяют рассчитывать на возвращение формы и последующий прогресс. Лишь бы болячки окончательно залечил.
Манфред Угальде
Нападающий, 23 года, «Спартак»
Похоже, костариканец захотел поменять местами превосходный и неудачный этапы — в прошлом сезоне зажег осенью и сдулся весной, теперь, возможно, наоборот. Иначе серые выступления последнего времени не объяснить. Безусловно, «Спартак» в целом не блещет, а по голам в команде никого выше Угальде нет, но четырех мячей все равно недостаточно, чтобы считать первую половину чемпионата успешной.
Манфред входит в десятку РПЛ по количеству ударов, но по забитым голам — даже не в топ-20. Сам себе моменты форвард придумывает редко, а общая реализация тех, которые ему создают партнеры, заметно упала. Неужели на Угальде так сказались неисполненное желание перейти в условный «ПСЖ», который, по слухам, проявлял к нему интерес, и психологический дискомфорт из-за покупки конкурента в лице Ливая Гарсии?
Год назад нападающему хватило короткого периода, чтобы запрыгнуть на первое место в списке лучших бомбардиров всего чемпионата и помочь «Спартаку» выдать шикарную победную серию. Если весной Угальде не проснется, о топ-клубах можно будет забыть как минимум на долгое время. Мы ведь на практике видели, что он в состоянии справляться с ролью лидера атак команды. Красно-белым на финальном отрезке такой очень пригодился бы.
