Топовые легионеры и умные россияне: 5 игроков РПЛ, от которых ждем гораздо большего весной

В принципе, состояние линии нападения ЦСКА не описать лучше главного тренера команды Фабио Челестини. «Не считаю ли я, что команде нужны другие форварды? Мне не нравится каждый раз отвечать про нападающих, почему плохо играет тот или другой. Почему вы не спросите того, кто их взял? Я не занимаюсь трансферами, я тренирую», — говорил специалист на одной из пресс-конференций. Вопросы журналистов и фан-базы москвичей появились не на пустом месте, ведь забивают в основном полузащитники.