«Спартак» хочет перехватить молодого таланта «Динамо», «Зениту» отказал бразилец. Трансферные новости дня

Однако далее журналист Максим Никитин опроверг эту информацию — по его данным, «Спартак» действительно вел переговоры по трансферу Бабаева, но в последний момент вышел из сделки. Еще один инсайд опубликовал Metaratings — согласно их сведениям, «Спартак» предложил футболисту около двух миллионов рублей в месяц, «Динамо» — лишь 700 тысяч, а переговоры между сторонами продвигаются тяжело.