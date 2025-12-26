«Спартак» хочет перехватить молодого таланта «Динамо», «Зениту» отказал бразилец. Трансферные новости дня

Что в России
«Спартак» может подписать Бабаева из «Динамо»
Инсайдер Иван Карпов сообщил о переходе в «Спартак» 21-летнего вингера «Динамо» Ульви Бабаева. По его информации, контракт футболиста согласован до лета 2030-го, трансфер может осуществиться как этой зимой, так и летом, когда Бабаев станет свободным агентом.
Однако далее журналист Максим Никитин опроверг эту информацию — по его данным, «Спартак» действительно вел переговоры по трансферу Бабаева, но в последний момент вышел из сделки. Еще один инсайд опубликовал Metaratings — согласно их сведениям, «Спартак» предложил футболисту около двух миллионов рублей в месяц, «Динамо» — лишь 700 тысяч, а переговоры между сторонами продвигаются тяжело.
В текущем сезоне Бабаев провел 15 матчей во всех турнирах и отметился пятью голами.
«Зенит» упустил Райана
Ранее различные источники сообщали, что в декабре «Зенит» сделал два предложения «Васко да Гама» по покупке 19-летнего нападающего Райана. Последнее, по данным журналиста Вене Казагранде, составило 31+4 миллиона евро.
Однако сам футболист, согласно информации инсайдера Жоэля Силвы, отказался от гипотетического трансфера в РПЛ. По данным источника, Райан сосредоточен на переходе в клубы из топовых европейских лиг и, помимо «Зенита», отмел предложения из Португалии и Турции. Бразильское медиа O Dia сообщило о возможном трансфере нападающего в «Тоттенхэм» уже этой зимой — также существует вероятность предложения от «Реала», который ищет замену Эндрику, уходящему в аренду в «Лион».
«Динамо» не отпускает Бителло
Сразу несколько бразильских клубов интересуются полузащитником, однако «Динамо» отказывается его отпускать, сообщает журналист Раиса Симплисио. По информации источника, с лета 2026-го отступные Бителло снизятся до 18 миллионов евро — сейчас в контракте прописана более внушительная сумма.
В январе агент бразильца должен провести встречу с руководством москвичей касательно будущего футболиста. В нынешнем сезоне Бителло появился в 23 матчах во всех турнирах и оформил девять результативных действий (5+4).
Защитник «Балтики» может стать партнером Оздоева и Чалова
По данным журналиста Анара Ибрагимова, греческий ПАОК заинтересован в защитнике «Балтики» Кевине Андраде. Калининградцы хотят за игрока от четырех до шести миллионов евро. По словам Ибрагимова, греки готовят предложение, а между ПАОК и агентом колумбийца уже состоялись неофициальные контакты.
ЦСКА и «Зенит» рассматривают Сауся в качестве части сделки по обмену Дивеева и Гонду
Телеграм-канал «Мутко против» сообщил новые детали готовящегося обмена ЦСКА и «Зенита». По данным источника, частью сделки может стать полузащитник «Балтики» Владислав Саусь — летом 2024-го он перешел к калининградцам из «Зенита», которому полагается процент при перепродаже футболиста. Москвичи просят петербуржцев отказаться от доли и учесть эту сумму в обмене Гонду на Дивеева. ЦСКА же впоследствии попросит у «Балтики» скидку при покупке Сауся.
Ранее «Чемпионат» писал, что условия обмена согласованы, а окончательное решение ожидается от ЦСКА.
Что в Европе и мире
«Милан» хочет защитника «Ювентуса»
Источник отметил желание «Ювентуса» сохранить Гатти, а также опроверг слухи о том, что в сделку от «Милана» может войти полузащитник Самуэле Риччи. Федерико в текущем сезоне вышел в 14 матчах во всех турнирах, с начала декабря он восстанавливается от травмы мениска.
«Реал» возвращает воспитанника
По информации испанского издания AS, будущим летом мадридцы планируют купить полузащитника «Комо» Нико Паса. 21-летний аргентинец воспитывался в система «Реала» и покинул клуб летом 2024-го за шесть миллионов евро — «бланкос» сохранили право обратного выкупа всего за девять миллионов, хотя статистический сайт Transfermarkt оценивает полузащитника в 65 млн евро.
В составе «Реала» Пас провел восемь матчей и забил один гол — поразил «Наполи» (4:2) в Лиге чемпионов. В этом сезоне на его счету 15 игр в Серии А, в которых он набрал 5+5. В октябре 2024-го Нико дебютировал за взрослую сборную Аргентины.
«Барселона» нацелилась на форварда
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил об интересе со стороны «Барселоны» и ряда английских клубов к нападающему «Леванте» Карлу Этта Эйонгу. В текущем сезоне 22-летний камерунец настрелял 6+3 в 15 матчах Ла Лиги в составе слабейшей команды чемпионата — он напрямую поучаствовал более, чем в половине голов «Леванте» (в девяти из 17).
Ранее авторитетное медиа The Athletic сообщало, что «Барсу» летом покинет форвард Роберт Левандовски, — по окончании этого сезона его контракт с каталонцами истечет.
Автор: Артемий Кутейников