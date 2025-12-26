Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.66
П2
2.75
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.54
X
4.60
П2
1.57
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.20
П2
8.00

РФС намерен снимать очки с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам

РФС планирует ввести дополнительные санкции в отношении клубов, имеющих просроченные задолженности по оплате трансферов или выплатам агентам.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Например, если 15 января у клуба будет установлено наличие просроченного долга по трансферам или выплатам агентам, не учтенных в финальной версии утвержденного в рамках процедуры лицензирования или финансового контроля бюджета, то РФС вправе снять с него 1 очко. Если при подаче документов на лицензирование на следующий сезон к 15 апреля сохранится даже часть этой задолженности, РФС может снять с команды еще 3 очка. Решение о снятии очков будет реализовано в финальной таблице чемпионата перед утверждением его итогов.

Кроме того, РФС будет строже отслеживать деятельность клубов в рамках их бюджетов. Если у участника РПЛ в результате значительного увеличения расходов на трансферы без сопоставимого увеличения доходов или существенного снижения доходов без пропорционального снижения расходов будет выявлено отрицательное отклонение на 15% и более от изначальных планов по бюджету при лицензировании, то на клуб может быть наложен запрет на регистрацию футболистов до устранения нарушений.