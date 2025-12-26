РФС намерен снимать очки с клубов за долги по трансферам и выплатам агентам

Например, если 15 января у клуба будет установлено наличие просроченного долга по трансферам или выплатам агентам, не учтенных в финальной версии утвержденного в рамках процедуры лицензирования или финансового контроля бюджета, то РФС вправе снять с него 1 очко. Если при подаче документов на лицензирование на следующий сезон к 15 апреля сохранится даже часть этой задолженности, РФС может снять с команды еще 3 очка. Решение о снятии очков будет реализовано в финальной таблице чемпионата перед утверждением его итогов.