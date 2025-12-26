Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.67
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.59
X
4.62
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

Исполком РФС принял решение о продлении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги до окончания сезона 2029/30.

Источник: РБК Спорт

Российский футбольный союз (РФС) продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Об этом сообщается на сайте РФС.

Решение было принято на заседании исполкома РФС.

Соглашение с Российской премьер-лигой будет действовать до окончания сезона 2029/30. Предыдущее соглашение было заключено в феврале 2022 года.

«В рамках договора лига осуществляет организацию и проведение чемпионата, а также распоряжается коммерческими и вещательными правами. Решение о пролонгации было принято с учетом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности», — говорится в сообщении.