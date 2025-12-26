Российский футбольный союз (РФС) продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года. Об этом сообщается на сайте РФС.
Решение было принято на заседании исполкома РФС.
Соглашение с Российской премьер-лигой будет действовать до окончания сезона 2029/30. Предыдущее соглашение было заключено в феврале 2022 года.
«В рамках договора лига осуществляет организацию и проведение чемпионата, а также распоряжается коммерческими и вещательными правами. Решение о пролонгации было принято с учетом выполнения РПЛ ключевых показателей эффективности», — говорится в сообщении.