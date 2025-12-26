Стадион «Пари НН» появится на купюре в 1000 рублей. Центробанк презентовал обновленный дизайн с Нижним Новгородом

На российских купюрах впервые появится футбольный символ — Банк России презентовал обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, на которой изображен нижегородский стадион, принимавший матчи ЧМ-2018. Сейчас он называется «Совкомбанк Арена».
Новый дизайн
26 декабря 2025 года Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей, сообщается на официальном сайте регулятора. Это четвертое обновление купюры за всю ее историю.
В этот раз она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображены Никольская башня Нижегородского кремля и городской стадион. На оборотной стороне размещены Саратовский автомобильный мост через Волгу, идущий по воде теплоход «Метеор» и Дворец земледельцев в Казани.
В ЦБ допускают, что новые банкноты появятся в широком обращении к концу 2026 года.
«Они будут поступать в более широкое обращение после того, как произойдет настройка оборудования. Процесс, да, непростой. В среднем, наверное, это занимает от года до полутора лет», — цитирует ТАСС заместителя председателя Банка России Сергея Белова.
Отмечается, что купюры старого образца, на которых изображен Ярославль, пока останутся в обороте.
Задержались из-за скандала
О том, что футбольный символ впервые появится на тысячерублевой купюре, было известно еще в 2023 году, когда Банк России предпринял первую попытку обновить дизайн.
Тогда производство пришлось остановить из-за широкого резонанса, который вызвала оборотная сторона банкноты: авторы поместили на нее комплекс зданий Казанского кремля, в том числе башню Сююмбике с полумесяцем на куполе и православную церковь — без креста.
Фактически дизайнеры не ошиблись: на дворцовой церкви креста действительно не было — его сняли еще в советское время. Сейчас в этом здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Однако из-за скандала в Банке России решили повременить и доработать дизайн.
В декабре 2024 года на сайте регулятора прошло голосование по выбору новых объектов. В итоге оборотная сторона купюры получила дизайн с «Метеором».
Символ Нижнего Новгорода
Без сомнений, нижегородская «Совкомбанк Арена» (так стадион называется с июля 2025 года) является одним из символов региона. Она была официально открыта в апреле 2018 года — аккурат перед домашним чемпионатом мира.
Жители города могли увидеть на трибунах матчи группового этапа, в том числе встречу Аргентина — Хорватия, а также игры ⅛ финала Хорватия — Дания и четвертьфинал Уругвай — Франция.
Сейчас рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион является домашней ареной футбольного клуба «Пари НН». После 18 туров нижегородцы занимают 14-ю строчку Премьер-лиги, имея в активе 14 очков.
Помимо матчей на стадионе проводятся и массовые развлекательные мероприятия. Так, в следующем году площадка примет концерты групп «Руки вверх», «Ленинград» и рэпера Басты.
Автор: Максим Слекишин