Стадион «Пари НН» появится на купюре в 1000 рублей. Центробанк презентовал обновленный дизайн с Нижним Новгородом

Фактически дизайнеры не ошиблись: на дворцовой церкви креста действительно не было — его сняли еще в советское время. Сейчас в этом здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Однако из-за скандала в Банке России решили повременить и доработать дизайн.