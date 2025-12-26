Ричмонд
Легенда «Зенита» назвал команду РПЛ, для которой сезон уже закончен

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» заявил, что для московского «Динамо» сезон уже закончен.

Источник: Sport24

«Они всем показали, что для них сезон закончился, когда оставили Ролана Гусева. Они просто не нашли никого? Да», — сказал Кержаков.

И.о. главного тренера Ролан Гусев 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.