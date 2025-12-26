Ричмонд
Источник: «Зенит» доплатит ЦСКА 2 миллиона евро за обмен Лусиано на Дивеева

«Зенит» доплатит ЦСКА 2 миллиона евро за обмен нападающего Лусиано на защитника армейцев Игоря Дивеева, сообщает Иван Карпов.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, медосмотры обоих футболистов пройдут в первой неделе января. Лусиано подпишет контракт с ЦСКА до 2030 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что обмен футболистами между ЦСКА и «Зенитом» завершится в ближайшие дни.

ЦСКА и «Зенит» готовят суперобмен Дивеева на Лусиано. Кто больше выиграет?

В сезоне-2025/26 Лусиано провел 22 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. 24-летний аргентинец выступает за «Зенит» с лета 2024 года.

Дивеев играет за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне на его счету 3 гола в 19 матчах во всех турнирах.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах. ЦСКА (36 очков) идет четвертым в турнирной таблице.