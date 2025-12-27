Ричмонд
Глава РФС анонсировал возвращение российского футбола на международную арену. Уже в 2026 году

Официальные матчи международного уровня все ближе.

Источник: Спорт-Экспресс

Слова президента РФС Александра Дюкова по итогам сегодняшнего исполкома внушают оптимизм. «Исходим из того, что в следующем году, вслед за МОК, международные футбольные регуляторы примут решения, которые позволят нашим командам принять участие в официальных международных соревнованиях», — заявил Дюков.

Формулировки касательно возвращения нашего футбола на международную арену с одной стороны немного расплывчатые, и ожидать резких позитивных изменений — значит быть 100-процентным оптимистом. Ближайшее мероприятие — жеребьевка Лиги наций-2026/27 пройдет 12 февраля. А заявки подаются до 9 января. И в предварительном списке из 54 сборных нашей нет.

Но даже если в жеребьевке России не будет, то на Лиге наций жизнь не заканчивается. И Дюков не просто так ссылается на решения Международного олимпийского комитета, которые уже запустили определенный тренд.

Подвижки ведь и правда происходят, и все чаще.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

В сентябре 2025 года под российским флагом до соревнований допустили паралимпийцев. Затем через суд в нейтральном статусе — почти все зимние виды спорта, кроме командных и биатлона. Тронулся лед и по командным видам — речь о водном поло. В январе обещают вернуть гандбол. Плюс огромный прогресс по юниорским соревнованиям.

Все это — намеки на то, что определенные процессы уже запущены, и они набирают обороты.

Конечно, пока трудно представить, что наши клубы ближайшим летом стартуют в еврокубках, хотя и тут многое зависит от политической ситуации, а она может меняться очень быстро. Остается много вопросов по организационным деталям — от места проведения домашних матчей до регламентных проволочек.

Но самое важное, что двери для российских спортсменов распахиваются шире и шире. И, судя по словам Дюкова, до футбола дело дойдет уже в следующем году. Ждать осталось недолго.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше