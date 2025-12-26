«Зенит» рискует с трансфером Дивеева: вот почему лидер ЦСКА может не заиграть у Семака

Инсайдеры подтверждают: в ближайшие дни «Зенит» и ЦСКА объявят об обмене защитника Игоря Дивеева на форварда Лусиано Гонду.
На первый взгляд, переход Дивеева в «Зенит» — однозначное усиление для питерцев. Клуб отдает ЦСКА третьего форварда Гонду, который редко выходит на поле, а взамен получает одного из лучших, если не лучшего центрального защитника России последних лет.
Почему Дивеев — спорный трансфер для «Зенита»?
Дивеев — лидер ЦСКА, который стабильно играет последние сезоны, не проседая по показателям. Он хорош как в обороне (70% успешных единоборств в защите), так и в начале атак — 85% точности передач. При этом Дивеев не просто перекатывает поперек поля — он лучший среди центрдефов ЦСКА в этом сезоне по количеству прогрессивных передач. К тому же Дивеев опасен на стандартах и много забивает — в прошлом сезоне стал третьим бомбардиром команды.
Но при более детальном рассмотрении — всплывают детали. Да, Дивеев лидер обороны ЦСКА, но в этом сезоне далеко не безупречен. Он лидирует в нынешнем составе ЦСКА по количеству грубых ошибок (15). Хотя Дивеев по-прежнему хорош 1 в 1, он часто допускает позиционные ошибки. Например, в матче с «Краснодаром», когда Дивеев упустил за спиной Кордобу, не прочитав эпизод.
Такая ошибка системна для Дивеева, но часто соперники прощают. Например, как в матче с «Крыльями Советов»:
Другая проблема — травматичность Дивеева. Тяжелые травмы голеностопа, проблемы с коленом и регулярные мышечные повреждения привели к тому, что за последние три сезона он пропустил суммарно более 300 дней. Хотя в прошлом сезоне Дивеев избежал серьезных травм, но дважды получал небольшие повреждения ноги.
«Зениту» последние годы не везет с российскими центральными защитниками — до этого не заиграли Новосельцев и Чистяков. Дивеев приходит в совершенно другом статусе, но не исключено, что в «Зените» пойдет на спад.
Гонду может сделать ЦСКА одним из фаворитов чемпионской гонки
В лице Дивеева «Зенит» в первую очередь получает паспортиста — он позволит выпустить в атаке дополнительного легионера. Скорее всего, после перехода в «Зенит» Дивеев быстро займет место в паре с Нино. Игра с опытным партнером может нивелировать недостатки Дивеева. Но в случае ухода бразильца станет тяжелее — не исключено что Дивеев начнет напоминать Осипенко в «Динамо», который после ухода из «Ростова» пока далек от лучшей формы.
Поэтому покупка Дивеева — усиление, но едва ли оно способно кардинально усилить «Зенит». У питерцев нет больших проблем с обороной — в этом сезоне пропустили всего 12 голов (второй лучший результат в лиге). У «Зенита» кризис игры в атаке, а потеря Гонду, лучшего бомбардира команды прошлого сезона, лишь усугубит его. Как бы аргентинца не ругали, это универсальный футболист, который в прошлом сезоне хорошо играл (10+1 в 23 матчах), закрывая как правую бровку, так и позицию центрфорварда.
«Зенит» и так мало пропускает — приход Дивеева кардинально не поможет бороться с «Краснодаром» за чемпионство. Но «Зенит» отдает квалифицированного форварда ЦСКА — прямому сопернику в борьбе за чемпионство. И, кажется, в этой сделки именно армейцы получают основную выгоду.
ЦСКА годами на мог найти качественного форварда — экономили, но обжигались. Чтобы купить форварда уровня Гонду, ЦСКА с нынешним бюджетом не хватит денег. Обмен на Дивеева дает уникальную возможность решить проблему, мучившую армейцев годами.
«Зенит» добровольно отдал лучшего бомбардира прошлого сезона, подарив ЦСКА трансфер, который тот не смог бы оформить самостоятельно. Что из этого получится — мы увидим уже весной, если сделка все-таки состоится. Но сообщается, что ЦСКА уже ищет защитника-легионера на место Дивеева.