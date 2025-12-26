«Зенит» рискует с трансфером Дивеева: вот почему лидер ЦСКА может не заиграть у Семака

Поэтому покупка Дивеева — усиление, но едва ли оно способно кардинально усилить «Зенит». У питерцев нет больших проблем с обороной — в этом сезоне пропустили всего 12 голов (второй лучший результат в лиге). У «Зенита» кризис игры в атаке, а потеря Гонду, лучшего бомбардира команды прошлого сезона, лишь усугубит его. Как бы аргентинца не ругали, это универсальный футболист, который в прошлом сезоне хорошо играл (10+1 в 23 матчах), закрывая как правую бровку, так и позицию центрфорварда.