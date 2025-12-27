Ричмонд
«Балтика» расторгла контракты с защитниками Луной и Мохаммадом

«Балтика» объявила о расторжении контрактов с футболистами Мохаммадом и Луной.

Источник: ФК "Балтика"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» в Telegram-канале объявил о расторжении контрактов с защитниками Диего Луной и Амиром Мохаммадом.

«Мы благодарим Амира и Диего за пройденный путь, самоотдачу и стремление побеждать вместе с “балтийцами” и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере», — говорится в сообщении.

Луна перешел из «Каракаса» в «Балтику» 13 февраля 2024 года, после чего год провел в аренде в подмосковных «Химках». Всего он сыграл за калининградский клуб 25 матчей.

Мохаммад выступал за «Балтику» с лета 2024 года и всего сыграл за клуб 39 матчей, забив три гола.

Балтика
2:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Магомед Адиев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
18′
Брайан Александр Хиль
(Николай Титков)
22′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
52′
17
Владислав Саусь
26
Иван Беликов
23
Мингиян Бевеев
46′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
81′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
62′
42
Владислав Поспелов
19
Сергей Пряхин
46′
14
Стефан Ковач
10
Илья Петров
61′
8
Андрей Мендель
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
26
Джимми Марин
14
Михайло Баньяц
77′
15
Николай Рассказов
82′
33
Алексей Лысов
19
Иван Олейников
23′
18
Иван Лепский
67′
8
Максим Витюгов
90+5′
77
Ильзат Ахметов
67′
91
Владимир Игнатенко
6
Сергей Бабкин
23′
10
Владимир Хубулов
71′
Статистика
Балтика
Крылья Советов
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
6
2
Угловые
2
0
Фолы
14
14
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти