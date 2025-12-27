Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Арсенал
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.00
П2
29.00
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
2
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.00
П2
33.00
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.25
П2
2.97
Футбол. Англия
перерыв
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
34.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.51
П2
2.92
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.41
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

«Бодрячком»: ветеран ЦСКА о состоянии Алдонина, который борется с раком

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев заявил, что его бывший одноклубник Евгений Алдонин, который борется с раком, держится бодро. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с Женей последний раз общались недели две-три назад. Рассказал о своем состоянии — он бодрячком. Надеюсь, все будет хорошо, и мы увидим Евгения и на падел-кортах, и на футболе»,

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».