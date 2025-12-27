Генич объяснил, почему ЦСКА меняет Дивеева в «Зенит»: «Без одобрения медицинского штаба сделка невозможна»

«Я думаю, что ЦСКА движет исключительно понимание состояния здоровья Игоря. Так как он имеет определенные сложности с травмами и немало матчей пропускает, думаю, что ЦСКА через Эдуарда Безуглова все это анализирует, просчитывает. На так давно Дивеев подписал новый 5-летний контракт с ЦСКА. Не будем об этом забывать. Мне кажется, без одобрения медицинского штаба эта сделка была бы просто невозможна», — заявил Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».