Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
2
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
3
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
4.61
X
1.95
П2
3.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.00
П2
29.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.10
П2
3.48
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

Генич объяснил, почему ЦСКА меняет Дивеева в «Зенит»: «Без одобрения медицинского штаба сделка невозможна»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о возможном обмене футболистами между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Источник: Кадр из трансляции

Ранее появилась информация, что ЦСКА отдаст в «Зенит» защитника Игоря Дивеева, а взамен получит нападающего Лусиано Гонду.

«Я думаю, что ЦСКА движет исключительно понимание состояния здоровья Игоря. Так как он имеет определенные сложности с травмами и немало матчей пропускает, думаю, что ЦСКА через Эдуарда Безуглова все это анализирует, просчитывает. На так давно Дивеев подписал новый 5-летний контракт с ЦСКА. Не будем об этом забывать. Мне кажется, без одобрения медицинского штаба эта сделка была бы просто невозможна», — заявил Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 26-летний Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.