Генич объяснил, почему ЦСКА меняет Дивеева в «Зенит»: «Без одобрения медицинского штаба сделка невозможна»

Ранее появилась информация, что ЦСКА отдаст в «Зенит» защитника Игоря Дивеева, а взамен получит нападающего Лусиано Гонду.
«Я думаю, что ЦСКА движет исключительно понимание состояния здоровья Игоря. Так как он имеет определенные сложности с травмами и немало матчей пропускает, думаю, что ЦСКА через Эдуарда Безуглова все это анализирует, просчитывает. На так давно Дивеев подписал новый 5-летний контракт с ЦСКА. Не будем об этом забывать. Мне кажется, без одобрения медицинского штаба эта сделка была бы просто невозможна», — заявил Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».
В нынешнем сезоне 26-летний Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.