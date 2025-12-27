Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.90
П2
5.00
Футбол. Италия
перерыв
Удинезе
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.20
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.40
X
4.51
П2
1.51
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

«Оренбург» подал в ФИФА жалобу на новый клуб Переса, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. «Оренбург» подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на парагвайский «Серро Портеньо» из-за неполного выполнения финансовых условий сделки по переходу аргентинского защитника Матиаса Переса, сообщает D10.

Источник: ФК «ОРЕНБУРГ»

По информации источника, обращение «Оренбурга» послужило основанием для введения ФИФА запрета на регистрацию игроков в отношении «Серро Портеньо». Санкция, ставшая для команды четвертой в текущем сезоне, была наложена 24 декабря и действует до полного погашения задолженности. Отмечается, что в парагвайском клубе рассчитывают снять ограничения до конца года.

Перес перешел в «Оренбург» в январе 2023 года из аргентинского «Лануса». За российский клуб он провел 57 матчей и забил девять мячей. В январе 2025-го защитник продолжил карьеру в парагвайском «Серро Портеньо», в составе которого сыграл 47 встреч. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,8 млн евро.