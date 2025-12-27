«Оренбург» подал в ФИФА жалобу на новый клуб Переса, сообщают СМИ

По информации источника, обращение «Оренбурга» послужило основанием для введения ФИФА запрета на регистрацию игроков в отношении «Серро Портеньо». Санкция, ставшая для команды четвертой в текущем сезоне, была наложена 24 декабря и действует до полного погашения задолженности. Отмечается, что в парагвайском клубе рассчитывают снять ограничения до конца года.
Перес перешел в «Оренбург» в январе 2023 года из аргентинского «Лануса». За российский клуб он провел 57 матчей и забил девять мячей. В январе 2025-го защитник продолжил карьеру в парагвайском «Серро Портеньо», в составе которого сыграл 47 встреч. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,8 млн евро.