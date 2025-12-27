«Оренбург» подал в ФИФА жалобу на новый клуб Переса, сообщают СМИ

По информации источника, обращение «Оренбурга» послужило основанием для введения ФИФА запрета на регистрацию игроков в отношении «Серро Портеньо». Санкция, ставшая для команды четвертой в текущем сезоне, была наложена 24 декабря и действует до полного погашения задолженности. Отмечается, что в парагвайском клубе рассчитывают снять ограничения до конца года.