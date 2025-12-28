Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Милан
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.01
П2
9.00
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.04
П2
1.58
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.41
П2
3.36
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.13
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Оздоев назвал Мусаева лучшим тренером России: «“Краснодар” стал машиной»

Футболист ПАОК и бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев высказал мнение о том, кто является лучшим российским тренером прямо сейчас.

Источник: РИА "Новости"

— Сильнейший тренер России?

— Мусаев. Нелегко после чемпионства поддерживать уровень и по-прежнему вести команду первой. Раньше я всегда называл Семака: он выигрывал чемпионат каждый год, что тоже непросто. Но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре».

— В последнем интервью Sport24 ты называл игру «Краснодара» с забросами за Кордобу банальной и примитивной, не краснодарской.

— Они ведь тогда чуть не упустили чемпионство.

— Нынешний «Краснодар» нравится больше?

— Да, сейчас они цельные. Команда стала машиной. Напористой, мощной. Моментами играет в прекрасный атакующий футбол, а моментами прекрасно обороняется, не теряя качеств впереди. «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ, он фаворит сезона, — сказал Оздоев в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку.