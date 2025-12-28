Оздоев назвал Мусаева лучшим тренером России: «“Краснодар” стал машиной»

— Сильнейший тренер России?
— Мусаев. Нелегко после чемпионства поддерживать уровень и по-прежнему вести команду первой. Раньше я всегда называл Семака: он выигрывал чемпионат каждый год, что тоже непросто. Но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре».
— В последнем интервью Sport24 ты называл игру «Краснодара» с забросами за Кордобу банальной и примитивной, не краснодарской.
— Они ведь тогда чуть не упустили чемпионство.
— Нынешний «Краснодар» нравится больше?
— Да, сейчас они цельные. Команда стала машиной. Напористой, мощной. Моментами играет в прекрасный атакующий футбол, а моментами прекрасно обороняется, не теряя качеств впереди. «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ, он фаворит сезона, — сказал Оздоев в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку.