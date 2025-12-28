В РПЛ рассказали, как «Зенит» предложил наградить Галицкого

Ранее журналист Илья Казаков рассказал, что награду бизнесмену предложил вручить советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.
«Александр Иванович Медведев предложил учредить отдельную премию РПЛ. И он же предложил, чтобы первым номинантом стал Сергей Николаевич Галицкий. Вручить эту награду было большой честью для меня. И отдельно было приятно, что, несмотря на соперничество и конкуренцию, все клубы единогласно, еще и по инициативе “Зенита”, приняли решение вручить награду Сергею Николаевичу. Это о многом говорит! Александру Ивановичу большое спасибо, Сергея Николаевича еще раз поздравляю», — сказал Алаев «СЭ».
«Краснодар» был основан Галицким в феврале 2008 года. «Быки» выступают в РПЛ с сезона-2011/12. По итогам сезона-2024/25 команда впервые в истории стала победителем чемпионата России.
После 18 туров сезона-2025/26 «быки» с 40 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.