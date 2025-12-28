В РПЛ рассказали, как «Зенит» предложил наградить Галицкого

«Александр Иванович Медведев предложил учредить отдельную премию РПЛ. И он же предложил, чтобы первым номинантом стал Сергей Николаевич Галицкий. Вручить эту награду было большой честью для меня. И отдельно было приятно, что, несмотря на соперничество и конкуренцию, все клубы единогласно, еще и по инициативе “Зенита”, приняли решение вручить награду Сергею Николаевичу. Это о многом говорит! Александру Ивановичу большое спасибо, Сергея Николаевича еще раз поздравляю», — сказал Алаев «СЭ».