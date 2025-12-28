Ричмонд
В РПЛ рассказали, как «Зенит» предложил наградить Галицкого

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал «СЭ», как «Зенит» принял участие во вручении владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому награду «За значительный вклад в развитие футбола».

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее журналист Илья Казаков рассказал, что награду бизнесмену предложил вручить советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.

«Александр Иванович Медведев предложил учредить отдельную премию РПЛ. И он же предложил, чтобы первым номинантом стал Сергей Николаевич Галицкий. Вручить эту награду было большой честью для меня. И отдельно было приятно, что, несмотря на соперничество и конкуренцию, все клубы единогласно, еще и по инициативе “Зенита”, приняли решение вручить награду Сергею Николаевичу. Это о многом говорит! Александру Ивановичу большое спасибо, Сергея Николаевича еще раз поздравляю», — сказал Алаев «СЭ».

«Краснодар» был основан Галицким в феврале 2008 года. «Быки» выступают в РПЛ с сезона-2011/12. По итогам сезона-2024/25 команда впервые в истории стала победителем чемпионата России.

После 18 туров сезона-2025/26 «быки» с 40 очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.