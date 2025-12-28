Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Милан
1
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.80
П2
26.00
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.56
X
3.95
П2
1.59
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Кристал Пэлас
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.42
П2
3.30
Футбол. Италия
20:00
Болонья
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.61
П2
2.10

Аршавин: «Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева»

Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Источник: Спорт-Экспресс

«Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева. Сильные качества Матвея? Реакция, он высокий, ногами хорошо играет. Ну, минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать. Минусы… Может, выходы только? Я ранее уже сказал, что Сафонов, скорее всего, долбанет Шевалье. Прошло меньше месяца, и он уже его долбанул», — сказал Аршавин в FONtour по Манчестеру (Англия).

Также бывший форвард высоко оценил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Во-первых, если так разбирать, у него сильная менталка. Он читает. Он же практически не прыгает. Но, с другой стороны, он и выручить может. Может быть, сейчас говорят, что Акинфееву с розыгрышем стало уже тяжелее. Но для нашего времени он играл ногами, он чуть ли не лучший был. Сколько еще сможет играть? Сколько здоровье позволит, столько и сыграет. Он для своего возраста на хорошем уровне выступает», — заключил Аршавин.