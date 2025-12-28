Аршавин: «Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева»

«Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева. Сильные качества Матвея? Реакция, он высокий, ногами хорошо играет. Ну, минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать. Минусы… Может, выходы только? Я ранее уже сказал, что Сафонов, скорее всего, долбанет Шевалье. Прошло меньше месяца, и он уже его долбанул», — сказал Аршавин в FONtour по Манчестеру (Англия).
Также бывший форвард высоко оценил игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Во-первых, если так разбирать, у него сильная менталка. Он читает. Он же практически не прыгает. Но, с другой стороны, он и выручить может. Может быть, сейчас говорят, что Акинфееву с розыгрышем стало уже тяжелее. Но для нашего времени он играл ногами, он чуть ли не лучший был. Сколько еще сможет играть? Сколько здоровье позволит, столько и сыграет. Он для своего возраста на хорошем уровне выступает», — заключил Аршавин.