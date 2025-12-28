Аршавин: «Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева»

«Во-первых, если так разбирать, у него сильная менталка. Он читает. Он же практически не прыгает. Но, с другой стороны, он и выручить может. Может быть, сейчас говорят, что Акинфееву с розыгрышем стало уже тяжелее. Но для нашего времени он играл ногами, он чуть ли не лучший был. Сколько еще сможет играть? Сколько здоровье позволит, столько и сыграет. Он для своего возраста на хорошем уровне выступает», — заключил Аршавин.