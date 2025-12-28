В пять раз больше, чем в «Елимае». Стало известно о зарплате Кенжебека в новом клубе

«Лучший полузащитник страны по итогам этого года действительно согласовал все условия контракта с командой Станислава Черчесова, однако сам договор на данный момент еще не подписан. По моей информации, в грозненском клубе Годи (Галымжан Кенжебек — Vesti.kz) будет получать зарплату в пять раз больше, чем в “Елимае”. В трансферах может произойти всё что угодно, но, похоже, эту ситуацию уже стоит принять и пожелать Годи дальнейшего прогресса и успешного продолжения карьеры в РПЛ», — пишет журналист Эльдар Аманбаев.