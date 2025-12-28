Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.28
П2
3.84
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.69
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.75
П2
2.02
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Верона
0
П1
X
П2

«Спартак» готов бесплатно опустить Бонгонда в зимнее трансферное окно

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда может бесплатно покинуть клуб этой зимой.

Источник: spartak.com

Как сообщает журналист Саша Тавольери, 30-летний футболист получил разрешение от красно-белых уйти на правах свободного агента в январское трансферное окно. Несколько зарубежных клубов уже проявили интерес к игроку сборной ДР Конго.

Контракт полузащитника истекает летом 2027 года. В этом сезоне он из-за травмы принял участие всего в 5 матчах «Спартака». Всего на счету Бонгонда 16 голов и 6 результативных передач в 74 играх за московскую команду. Тео был приобретен красно-белыми летом 2023 года у «Кадиса» за 7,5 миллиона евро.