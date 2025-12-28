«Спартак» готов бесплатно опустить Бонгонда в зимнее трансферное окно

Контракт полузащитника истекает летом 2027 года. В этом сезоне он из-за травмы принял участие всего в 5 матчах «Спартака». Всего на счету Бонгонда 16 голов и 6 результативных передач в 74 играх за московскую команду. Тео был приобретен красно-белыми летом 2023 года у «Кадиса» за 7,5 миллиона евро.