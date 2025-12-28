Семак сломал карьеру дорогостоящему легионеру? Вот почему Гонду провалился в «Зените»

«Зенит» и ЦСКА практически уладили хитрый трансферный обмен. Москвичи меняют защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Питерский клуб доплачивает 2 млн евро. В довесок ЦСКА получает возможность купить полузащитника Владислава Сауся у «Балтики» за 350 млн рублей, при этом «Зенит» отказывается от 15 процентов с его будущей продажи.
Теперь ЦСКА наконец закроет, пожалуй, одно из самых проблемных позиций — роль страйкера. Гонду был совсем неплох в первом сезоне в «Зените» (10 мячей), но в текущем — все заметно хуже. Аргентинец просто проваливает сезон — и почти не играет: 2 гола в Кубке и место на лавке под Соболевым.
Гонду используют на неродной позиции: Семак так и не нашел ему место на поле
Последние полгода для Гонду выдались, мягко говоря, неудачными. Сложно сказать, что с футболистом произошло за лето, но в новом сезон он окончательно выпал из стартового состава петербуржцев. Еще по весне форвард стал медленно вытесняться из основы (отыграл только один полный матч), а теперь и вовсе стал беззубым игроком ротации. При этом в «Зенит» аргентинец приходил за солидные 12 млн евро — вряд ли можно вывалить такую сумму за крепкого запасного.
В текущем сезоне Лусиано сыграл меньше 800 минут (меньше большинства футболистов «Зенита», 19-й по игровому времени). В РПЛ появлялся совсем тускло, а в Кубке хватило на 2+2 по «гол и пас».
«В команде есть Лусиано, который явно мастеровитее и техничнее Соболева, превосходит его по всем футбольным компонентам. Он хорошо играет головой, видит поле лучше, может действовать в одно касание. И он показывал все это сразу, как пришел в “Зенит”. И если бы Лусиано сейчас проводил на поле столько времени, сколько Соболев, это было бы, наверное, полезнее для “Зенита”, — рассуждал об игровом времени Гонду Геннадий Орлов.
Похоже, главная проблема Гонду — по крайней мере та, что есть в публичном поле — это его позиция. Аргентинец — топ внутри штрафной: мощно прокачены голевое чутье и ловкость, хорош с мячом и на втором этаже. С ростом-то 190 см.
Почти хрестоматийный гол (и один из немногих в этом сезоне) — против «Рубина» в сентябре. Ухитрился змеей вывернуться из-под соперника и акцентировано пробил в дальний. Все это время на плечах форварда висел громоздкий защитник.
"Его естественная позиция — центральный нападающий. Конечно, он адаптировался к любой позиции: Лусиано — парень с очень хорошей техникой, который умеет цепляться, отходить назад, взаимодействовать с партнерами и играть на команду. Он быстрый и ловкий. Первое, что бросается в глаза, — это его физические данные. Худой и высокий, он хорошо играет головой.
Он двигается как нападающий ростом 1,70 метра, но его рост — 190. У него очень хорошая техника. Нечасто встретишь форварда его габаритов, который хорошо двигается в штрафной и обладает отличным ударом головой. Еще он классно бьет левой ногой, у него очень хорошая физическая форма и талант«, — анализировал Мартин Перроне, тренер, работавший с форвардом в “Ривер Плейте”.
Однако еще по ходу первого сезона Семак часто использовал Гонду совсем не в качестве ярко выраженного наконечника. Потом культовым уже стал пример из матча против ЦСКА в июле. Там рулевой «Зенит» решил выпустить на поле сразу трех форвардов: попытался расположить на поле Кассьерру, Соболева и Гонду. Получилось малоэффективно, а аргентинец взялся за правый фланг/полуфланг.
Очевидно, Лусиано комфортнее себя чувствует внутри штрафной, снабжаемый мячом. Использовать его в связке с другими схожими по набору качеств нападающими так и стало решением для Семака. Ни Соболев, ни Кассьерра, ни Гонду так и не раскрылись при подобных экспериментах. А от Гонду осталась лишь тень из прошлого сезона: там были 10 мячей (все, кстати, из штрафной), место в старте и более-менее подходящая роль на поле.
В декабре Семак говорил, что его не устраивает форма Гонду — упоминал даже возможный «синдром второго сезона». При этом еще осенью он намекал, что аргентинец просто проигрывает конкуренцию: «Лусиано сыграл 400 — всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил и там, и там шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи. А у Лусиано — один мяч и одна передача. Конечно, на сегодняшний день он уступает».
Вероятно, есть и другие причины, по которым Гонду так провалился в «Зените» — как минимум, точно не наиграл на 12 млн евро, которые за него отдали — но про них мы ничего не знаем. Впрочем, будет шанс узнать реальный уровень — в ЦСКА.
Денис Лебеденко