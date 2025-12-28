Семак сломал карьеру дорогостоящему легионеру? Вот почему Гонду провалился в «Зените»

В декабре Семак говорил, что его не устраивает форма Гонду — упоминал даже возможный «синдром второго сезона». При этом еще осенью он намекал, что аргентинец просто проигрывает конкуренцию: «Лусиано сыграл 400 — всего на 100 минут меньше. При этом до сегодняшнего тура Кассьерра забил и там, и там шесть мячей, Соболев — четыре плюс две передачи. А у Лусиано — один мяч и одна передача. Конечно, на сегодняшний день он уступает».