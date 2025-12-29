«Спартак» не сыграет в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби. В СМИ появился состав участников турнира

«Могу подтвердить — турнир состоится. Сроки проведения — с 3 по 10 февраля. Всех болельщиков приглашаю. Всех тех, кто сделал так, что турнир состоится, несмотря на сложные финансово-экономические обстоятельства, хочу поблагодарить — партнеров турнира, команды. Мы продолжаем хорошую традицию проведения турнира. Сколько участников? Четыре клуба. Все официально объявим во вторник», — сказал Алаев, слова которого приводит «РБ Спорт».
По информации источника, в этом году Зимний кубок РПЛ пройдет без «Спартака» — в турнире примут участие «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Динамо».
Напомним, что в прошлом сезоне Зимний кубок РПЛ выиграл «Зенит», разгромивший в финале «Спартак» со счетом 3:0.