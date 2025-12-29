Аршавин оценил шансы перехода Батракова в «Зенит»: «Морально не готовы платить 20 млн евро»

— «Зенит» интересуется Батраковым?
— «Зенит» точно хотел бы его купить. Просто вопрос реальности этого.
— А в чем может быть нереальность?
— Цена.
— Разве для «Зенита» это может стать проблемой?
— Морально просто не готовы платить 20 млн евро. А может быть, и больше.
— Лично ты хотел бы видеть Батракова в «Зените»?
— Да, — заявил Аршавин на ютуб-канале FONBET.
В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.
