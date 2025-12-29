Ричмонд
Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского «Динамо».

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вадим Евсеев назначен на должность главного тренера махачкалинского «Динамо», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Срок соглашения с 49-летним специалистом не уточняется.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста, — прокомментировал назначение генеральный директор “Динамо” Шамиль Газизов. — А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское “Динамо” сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба. Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча».

Хасанби Биджиев 7 декабря подал в отставку с поста главного тренера после поражения «Динамо» от «Нижнего Новгорода» (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С сентября Евсеев работал тренером команды Первой лиги «Черноморец». На протяжении карьеры специалист также возглавлял петербургский «Ленинградец», ивановский «Текстильщик», пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», ярославский «Шинник», воронежский «Факел» и краснодарскую «Кубань».

По итогам первой части сезона «Динамо» с 15 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.