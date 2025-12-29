Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста, — прокомментировал назначение генеральный директор “Динамо” Шамиль Газизов. — А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское “Динамо” сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба. Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча».