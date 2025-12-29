Официально: Евсеев — в махачкалинском «Динамо». Тренера выкупили у «Черноморца» за 2,5 миллиона рублей

Главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев уходит на повышение в РПЛ. 49-летний специалист возглавит махачкалинское «Динамо»: об этом оба клуба сообщили официально.
Условия сделки
В «Черноморце» попрощались с Евсеевым и добавили, что клуб получил компенсацию за уход специалиста. «Клубы согласовали переход наставника, опираясь на условия действующего контракта Евсеева. Вместе с главным тренером наш клуб покидает его помощник Ильшат Файзуллин», — заявили в клубе.
«Мы благодарим Вадима Валентиновича и Ильшата Галимзяновича за качественную работу и искренне желаем успехов в РПЛ. Спасибо за все!» — добавили в «Черноморце».
В «Динамо» подтвердили назначение Евсеева: «Вадим Валентинович — известный в прошлом российский футболист, многократный чемпион России в составе московских “Локомотива” и “Спартака”, участник чемпионата Европы. Добро пожаловать в Дагестан, Вадим Валентинович!».
Также назначение прокомментировал генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов: «Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское “Динамо” сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Премьер-лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба. Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля до последней секунды матча».
По данным инсайдера Ивана Карпова, контракт Евсеева с «Динамо» заключен до конца сезона. При этом в случае, если тренеру удастся сохранить махачкалинцев в РПЛ без участия в стыковых матчах, соглашение автоматически продлится до 2027 года.
Кроме того, по информации источника, выкуп контракта Евсеева у «Черноморца» обошелся динамовцам в 2,5 миллиона рублей. Представить тренера команде должны 9 января на сборе в Турции.
Четвертая попытка
Евсеев возглавил «Черноморец» в сентябре и поработал успешно, подняв клуб с последнего места в Первой лиге на 12-ю строчку. Однако опыт в РПЛ у нового наставника «Динамо» неоднозначный.
За карьеру Евсеев успел поработать в трех клубах Премьер-лиги. С марта по июнь 2018 года он возглавлял «Амкар», которому через стыковые матчи помог сохранить прописку в элите. Однако летом у пермяков отозвали лицензию, и вскоре клуб закрылся.
В марте 2019 года Евсеев пришел в «Уфу», с которой работал до октября 2020 года, когда был уволен за неудовлетворительные результаты.
Последним местом работы Евсеева в РПЛ стал «Факел», в котором специалист трудился с мая по сентябрь 2023 года. В сезоне-2022/23 воронежцы под руководством Евсеева остались в элите благодаря победе в стыковых матчах, однако уже после 7-го тура следующего чемпионата тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов. По итогам сезона «Факел» занял 11-е место.
Как у Евсеева получится в «Динамо» — вопрос. На данный момент махачкалинцы занимают 13-ю строчку в РПЛ, на их счету 15 очков — не исключено, что им тоже грозит ожесточенная борьба за элиту. Такой опыт у нового тренера дагестанского клуба есть.