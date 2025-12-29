РФС снял запрет на регистрацию новичков для «Балтики»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) снял с калининградской «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.