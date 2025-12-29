РФС снял запрет на регистрацию новичков для «Балтики»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) снял с калининградской «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
Запрет на регистрацию новичков был наложен на «Балтику» с 13 ноября.
«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг,» — сообщил Дьяков.
В нынешнем сезоне «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.