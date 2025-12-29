Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.83
П2
6.60
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Интер
1
П1
X
П2

РФС снял запрет на регистрацию новичков для «Балтики»

Запрет был наложен с 13 ноября.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) снял с калининградской «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

Запрет на регистрацию новичков был наложен на «Балтику» с 13 ноября.

«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг,» — сообщил Дьяков.

В нынешнем сезоне «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.