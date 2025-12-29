Ричмонд
Путин наградил Галицкого орденом Дружбы

Аналогичной награды удостоен президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого орденом Дружбы. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Аналогичной награды удостоен президент махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Гаджи Гаджиев. Глава государства отметил их заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Галицкому 58 лет. Он основал «Краснодар» в феврале 2008 года. В сезоне-2024/25 клуб стал чемпионом России, завоевав первый трофей в истории.