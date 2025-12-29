«Спартак» и ЦСКА нацелились на Айдына из «Фенербахче». Вингер не нужен Тедеско, но понадобился москвичам

Тренер «Трабзонспора» и экс-нападающий «Зенита» Текке так отзывался об Айдыне, когда тот уходил в «Фенербахче»: «Он один из игроков, которых очень поздно заметили в этой стране. Очень перспективный футболист и очень хороший человек с точки зрения характера. Нам грустно, что Огуз покидает нас, но, надеемся, это пойдет ему на пользу. Он игрок, которого все в команде любят. У Огуза есть некоторые незначительные недостатки, но он футболист, который может сделать больше, чем показывает. Если Огузу дадут время и терпение в новой команде, он сможет достичь гораздо лучших результатов», — цитирует Текке Fanatik.