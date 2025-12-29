«Спартак» и ЦСКА нацелились на Айдына из «Фенербахче». Вингер не нужен Тедеско, но понадобился москвичам

Этой зимой в РПЛ может появиться топовый новичок — 25-летний вингер «Фенербахче» и сборной Турции Огуз Айдын. По данным нескольких источников, в его приглашении заинтересованы сразу два клуба — «Спартак» и ЦСКА.
Нарасхват
Судя по новостям, красно-белые пока только изучают возможность приобретения Айдына. Как сообщает турецкий источник Fenerbahce Duyumlari, «Фенербахче» уже озвучил «Спартаку» сумму — 7,5 миллиона евро.
По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы оказались расторопнее и уже практически согласовали аренду вингера до конца сезона за 500 тысяч евро. При этом в сделку включена опция выкупа за 5 миллионов.
Параллельно турецкие СМИ сообщают, что сам Айдын не против перейти в «Трабзонспор». По словам издания Fanatik, футболист уже якобы поговорил с главным тренером бордово-синих Фатихом Текке и дал свое согласие на переход. Причем ранее специалист и футболист пересекались в «Аланьяспоре», где Огуз выступал до трансфера в «Фенербахче».
Что за Айдын?
Вингеру 25 лет, он родился в Нидерландах и до 11 лет воспитывался в академии «АЗ». Позднее Огуз переехал на историческую родину, где продолжил заниматься футболом. Вершиной клубной карьеры для Айдына стал трансфер в «Фенербахче» в июле 2024 года — команда Жозе Моуринью заплатила за новичка 6 миллионов евро.
Португалец доверял вингеру — под его руководством Огуз провел 35 встреч и забил 7 мячей. Однако в августе 2025 года Моуринью уволили, а сменивший его Доменико Тедеско отправил Айдына в резерв — при нем турок сыграл только один полный матч и не совершил результативных действий.
Несмотря на это, у Огуза все хорошо в сборной Турции — он выходил на поле в большинстве встреч квалификации на чемпионат мира и помог своей команде выйти в стыковые матчи.
Тренер «Трабзонспора» и экс-нападающий «Зенита» Текке так отзывался об Айдыне, когда тот уходил в «Фенербахче»: «Он один из игроков, которых очень поздно заметили в этой стране. Очень перспективный футболист и очень хороший человек с точки зрения характера. Нам грустно, что Огуз покидает нас, но, надеемся, это пойдет ему на пользу. Он игрок, которого все в команде любят. У Огуза есть некоторые незначительные недостатки, но он футболист, который может сделать больше, чем показывает. Если Огузу дадут время и терпение в новой команде, он сможет достичь гораздо лучших результатов», — цитирует Текке Fanatik.
Transfermarkt оценивает стоимость Айдына в 10 миллионов евро.
Артем Белинин