ЦСКА продлил контракт с Обляковым

ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Иваном Обляковым.
Новое соглашение с 27-летним футболистом будет действовать до конца сезона 2029/30.
Обляков присоединился к московскому клубу в 2018 году. За это время он провел 281 матч во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал 45 результативных передач. За сборную России провел 15 матчей и забил 5 голов.
В составе «армейцев» полузащитник дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Также он стал одним из вице-капитанов команды.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 18 матчей. От лидирующего в чемпионате России «Краснодара» ЦСКА отстает на 4 очка.
