Мостовой: Вы что, издеваетесь? Я тогда вообще перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий!

— Я уже 15 лет как вернулся в Россию и постоянно слышу вопрос о том, кто должен тренировать «Спартак». Вот скажите мне, какая разница? Главное, чтобы футбольный был человек. И все, — сказал Мостовой, слова которого приводит «РБ Спорт».