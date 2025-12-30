Мостовой: Вы что, издеваетесь? Я тогда вообще перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий!

Напомним, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий в настоящее время работает в Китае, где возглавляет команду «Шанхай Шэньхуа».
— В «Спартаке» пока не приняли решения о том, кто будет главным тренером команды во второй части сезона. Вы кого видите на посту наставника красно-белых?
— Кто-то говорил, что Слуцкого рассматривают в «Спартаке». Вы что, издеваетесь? Вообще с ума сошли? Я тогда вообще перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий!
— Говорили и про возвращение Валерия Георгиевича Карпина…
— Я даже комментировать этот бред не буду. Какое возвращение Карпина в «Спартак»? Сколько можно возвращаться? В одну реку дважды не входят, елки-палки.
— Ну, а кто, если не Слуцкий и не Карпин? Кто должен тренировать «Спартак»?
— Я уже 15 лет как вернулся в Россию и постоянно слышу вопрос о том, кто должен тренировать «Спартак». Вот скажите мне, какая разница? Главное, чтобы футбольный был человек. И все, — сказал Мостовой, слова которого приводит «РБ Спорт».