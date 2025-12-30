Ричмонд
«Крылья Советов» выплатили «РТ-капитал» 535 млн рублей

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил, что полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января — начала февраля.

Источник: ФК "Крылья Советов"

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатил дочерней компании Ростеха «РТ-капитал» 535 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил журналистам, что клуб планирует до конца 2025 года погасить в счет долга 555 млн рублей. Он добавил, что полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января — начала февраля.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Балтика
2:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Магомед Адиев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
18′
Брайан Александр Хиль
(Николай Титков)
22′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
52′
17
Владислав Саусь
26
Иван Беликов
23
Мингиян Бевеев
46′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
81′
90
Чиносо Оффор
22
Николай Титков
62′
42
Владислав Поспелов
19
Сергей Пряхин
46′
14
Стефан Ковач
10
Илья Петров
61′
8
Андрей Мендель
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
24
Роман Евгеньев
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
2
Кирилл Печенин
26
Джимми Марин
14
Михайло Баньяц
77′
15
Николай Рассказов
82′
33
Алексей Лысов
19
Иван Олейников
23′
18
Иван Лепский
67′
8
Максим Витюгов
90+5′
77
Ильзат Ахметов
67′
91
Владимир Игнатенко
6
Сергей Бабкин
23′
10
Владимир Хубулов
71′
Статистика
Балтика
Крылья Советов
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
6
2
Угловые
2
0
Фолы
14
14
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
