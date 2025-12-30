Ричмонд
Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры футболиста.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич подтвердил решение завершить игровую карьеру.

В ноябре Tuttomercatoweb сообщил, что Пьянич завершит карьеру, но останется в футболе в другой роли. Сообщалось, что босниец проходит обучение для получения лицензии футбольного агента.

«Я закончил. Сейчас я наслаждаюсь временем с моим ребенком, занимаюсь отцовством», — цитирует Пьянича Tuttosport.

Последним клубом в карьере Пьянича стал московский ЦСКА, за который он выступал с сентября 2024 года по июнь 2025 года, принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами хавбек стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.

Пьяничу 35 лет. Ранее он также выступал за французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», испанскую «Барселону» и турецкий «Бешикташ». В составе «Ювентуса» Пьянич выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. С «Барселоной» он стал обладателем Кубка Испании.