Бывший игрок ЦСКА Пьянич подтвердил завершение карьеры

Последним клубом в карьере Пьянича стал московский ЦСКА, за который он выступал с сентября 2024 года по июнь 2025 года, принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами хавбек стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.