Лидер махачкалинского «Динамо» рассказал, что мог перейти в «Зенит»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейнеджад (Джавад) в интервью «Спорт-Экспрессу» сообщил, что летом 2024 года у него были предложения от петербургского «Зенита» и белградской «Црвены звезды».
«В 2024 году у меня было предложение не только от “Зенита”, но и от “Црвены звезды”. Однако “Сепахан”, мой предыдущий клуб, не был готов отпустить меня за ту сумму, которую предлагали “Зенит” и “Црвена”. В “Динамо” же ее согласовали — и я счастлив, что нахожусь в этой команде», — сказал Джавад.
Игрок перешел в махачкалинское «Динамо» летом 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 22-летний иранец провел за команду 25 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
«Динамо» находится на 13-й строчке в таблице РПЛ. За 18 матчей команда одержала три победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела девять поражений, заработав 15 очков.