«Зенит» интересуется защитником «Ботафого» Витиньо, пишут СМИ

«Зенит» хочет приобрести защитника «Ботафого» Витиньо.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность трансфера бразильского защитника «Ботафого» Витиньо, сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, к 26-летнему бразильцу проявляет интерес мадридский «Атлетико», а также английские «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Сообщается, что испанский клуб уже сделал предложение «Ботафого» в размере 10 миллионов евро, но бразильцы не намерены рассматривать предложения менее 15 миллионов.

Витиньо является воспитанником «Крузейро» и выступает в составе «Ботафого» с лета 2024 года. На протяжении карьеры бразилец также играл в английском «Бернли» и бельгийском клубе «Серкль Брюгге».

В прошедшем сезоне Витиньо сыграл за «Ботафого» 59 матчей и забил два гола. Его трансферная стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.