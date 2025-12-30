«Он меня больше всех поддерживал». Алип вызвал восхищение в «Зените»

«С Алипом сложились наиболее близкие отношения. Он меня больше всех поддерживал, в каких-то моментах подбадривал. Нурик очень отзывчивый человек, всегда готов помочь. Он даже прозвище мне дал — Тигр. Не знаю, почему именно такое», — сказал Шилов в интервью «Чемпионату».