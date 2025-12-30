«Он меня больше всех поддерживал». Алип вызвал восхищение в «Зените»

«С Алипом сложились наиболее близкие отношения. Он меня больше всех поддерживал, в каких-то моментах подбадривал. Нурик очень отзывчивый человек, всегда готов помочь. Он даже прозвище мне дал — Тигр. Не знаю, почему именно такое», — сказал Шилов в интервью «Чемпионату».
Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип впервые присоединился к «Зениту» в феврале 2022 года на правах аренды из алматинского «Кайрата», а вскоре подписал полноценный контракт с клубом. С того времени защитник прочно закрепился в составе команды Сергея Семака и стал ключевым игроком обороны.
В нынешнем сезоне Алип провёл 19 матчей за «сине-бело-голубых» и забил один гол.
Капитан сборной Казахстана покинул расположение «Зенита».