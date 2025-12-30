Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.88
X
4.33
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.64
П2
5.66
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.30
П2
3.92
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.82
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.94
П2
7.60
Футбол. Англия
23:15
Манчестер Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.34
П2
8.00

Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Билялетдинов вошел в штаб Хохлова в молодежной команде «Локомотива».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экс-полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов вошел в тренерский штаб Дмитрия Хохлова в качестве ассистента мужской молодежной команды железнодорожников, сообщается в Telegram-канале академии футбольного клуба.

За работу с вратарями в штабе экс-полузащитника «Локомотива» и тренера московского «Динамо» будет отвечать Евгений Плотников, тренером по физической подготовке останется Александр Гончаров, должность аналитика займет Виктор Тестоедов. Работу с командой завершил экс-игрок железнодорожников Сергей Ефимов, он присоединится к штабу команды игроков 2009 года рождения.

Билялетдинову 40 лет. Он выступал за «Локомотив» с 2004 по 2009 год. В составе команды полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Вместе со сборной России Билялетдинов стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. С 2024 года Билялетдинов работал в отделе индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола «Локомотива».