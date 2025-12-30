Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Билялетдинову 40 лет. Он выступал за «Локомотив» с 2004 по 2009 год. В составе команды полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Вместе со сборной России Билялетдинов стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. С 2024 года Билялетдинов работал в отделе индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола «Локомотива».