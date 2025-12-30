Полузащитник ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси

Кисляку 20 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА и выступает за взрослую команду с января 2024 года. Вместе с армейцами он выиграл Кубок и Суперкубок России. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей за клуб и забил пять голов.