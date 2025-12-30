Ричмонд
Полузащитник ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси

Футболист ЦСКА Кисляк иронично сравнил себя с Месси в социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк в своем Telegram-канале иронично сравнил себя с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси, опубликовав фотографию, где его сдерживают дети из клубной академии во время выставочного матча.

В понедельник ЦСКА на домашнем поле провел матч, в рамках которого игроки команд армейцев Кисляк, Данил Круговой, Владислав Тороп, Егор Бесаев, Николай Баровский и Дарья Яковлева вместе со стендап-комиком Филиппом Ворониным в костюмах Деда Мороза сыграли против 170 детей из клубной академии.

Кисляк опубликовал коллаж. На одной фотографии его опекают десятки детей, на другой показан кадр полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Барселоной» и «Ливерпулем», где пятеро футболистов английской команды окружили аргентинца, продвигающегося с мячом.

«Пятеро против одного? Пффф, меня опекали двадцать пять», — написал Кисляк.

Кисляку 20 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА и выступает за взрослую команду с января 2024 года. Вместе с армейцами он выиграл Кубок и Суперкубок России. В текущем сезоне полузащитник провел 27 матчей за клуб и забил пять голов.