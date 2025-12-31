Ричмонд
Мостовой: я последний, кто убегал из «Спартака» недовольным

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил на YouTube-канале «Спартак Шоу», что экс-наставник московского «Спартака» покинул клуб довольным.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Из “Спартака” еще никто недовольным не уезжал за последние 20 лет. Всегда уезжают все довольные. Даже Мостовой в 1991 году? Ну тогда да, я тогда уезжал, убегал недовольным. Последний, кстати, в 91-м», — сказал Мостовой.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.