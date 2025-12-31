Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2

Семин назвал главное разочарование 2025 года в российском футболе: «С этим давно пора бороться»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал длинные паузы в матчах из-за симуляций игроков главным разочарованием в российском футболе в 2025 году.

Источник: Sport24

«Главное разочарование от нашего футбола 2025 году — длинные паузы в игре из-за симуляций и имитаций травм у футболистов. У болельщиков и зрителей просто отнимают время игры. С этим давно пора бороться, количество таких эпизодов уже зашкаливает. Это проблема исключительно нашего футбола, в европейских лигах я такого не замечаю», — сказал Семин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Ранее президент РФС Александр Дюков назвал главным разочарованием уходящего года то, что российские клубы и сборные по-прежнему не допущены на международную арену.