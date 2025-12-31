Ричмонд
«Спартак» сменил главных тренеров в молодежной и второй командах

Алексей Мелешин назначен на пост главного тренера молодежной команды «Спартака». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Источник: РБК Спорт

На этом посту он сменил Игоря Рябова. В тренерский штаб «молодежки» «Спартака» вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников.

49-летний Мелешин — воспитанник «Спартак». Он выступал за основной состав «красно-белых» на позиции полузащитника с 1996 по 1999 год, провел 90 матчей и забил восемь мячей. Вместе со «Спартаком» он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

С 2011 года Мелешин работал в «Спартаке»: возглавлял команды различных возрастов в академии, входил в тренерский штаб молодежной команды, был исполняющим обязанности главного тренера дубля, а в 2025-м возглавлял «Спартак-2».

Новым главным тренером «Спартака-2» вместо Мелешина назначен Павел Фигон. C 2020 года Фигон работал в академии московского «Динамо», с лета 2022 года он возглавлял молодежную команду «бело-голубых».