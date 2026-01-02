Романов может остаться в тренерском штабе «Спартака» — источник

Вадим Романов был назначен и. о. главного тренера 11 ноября 2025 года. Ранее он возглавлял молодежную команду «Спартака», а летом 2024 года вошел в тренерский штаб Станковича. Под его руководством основная команда провела 4 официальных матча, в которых одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.