Романов может остаться в тренерском штабе «Спартака» — источник

47-летний специалист, исполнявший обязанности главного тренера после отставки Деяна Станковича, может войти в тренерский штаб команды под руководством нового специалиста. Об этом сообщает Metaratings.
Вопрос о будущем Романова обсуждается в ходе переговоров с кандидатами на пост наставника красно-белых. Клуб заинтересован в сохранении опытного специалиста, знакомого с командой, однако окончательное решение по его назначению будет принимать новый главный тренер.
Вадим Романов был назначен и. о. главного тренера 11 ноября 2025 года. Ранее он возглавлял молодежную команду «Спартака», а летом 2024 года вошел в тренерский штаб Станковича. Под его руководством основная команда провела 4 официальных матча, в которых одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является испанский специалист Хуан Карлос Карседо, возглавляющий кипрский «Пафос». Для выкупа контракта специалиста красно-белые готовы выплатить компенсацию в размере около 600 тысяч евро.