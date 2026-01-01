Ричмонд
Футбол. Англия
20:30
Кристал Пэлас
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.43
П2
3.65
Футбол. Англия
20:30
Ливерпуль
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.61
П2
6.13
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.59
П2
3.00
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.99
П2
1.51
Футбол. Италия
02.01
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.33
П2
1.57
Футбол. Испания
02.01
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.31

Бывший российский игрок «Спартака» объяснил свой переезд в США

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров объяснил, почему полтора года назад вместе с семьей решил переехать в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Была виза, изначально поехали в Америку на лето. На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьей. Все понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться», — поделился он.

Комбаров также отметил, что они часто с семьей летают в Москву, и никаких проблем с перелетами не возникает.

В своей профессиональной футбольной карьере защитник играл за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Спартак‑2», «Томь» и «Арсенал». Он объявил о завершении карьеры в 2021 году. При этом Комбаров ни разу не получал вызовы в основную сборную России — он играл за национальную команду до 21 года с 2007 по 2008 год, а также провел два матча за Россию-2 в 2011 году.

У Кирилла Комбарова есть брат-близнец — Дмитрий Комбаров, вместе они играли в «Спартаке».