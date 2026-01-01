Бывший российский игрок «Спартака» объяснил свой переезд в США

В своей профессиональной футбольной карьере защитник играл за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Спартак‑2», «Томь» и «Арсенал». Он объявил о завершении карьеры в 2021 году. При этом Комбаров ни разу не получал вызовы в основную сборную России — он играл за национальную команду до 21 года с 2007 по 2008 год, а также провел два матча за Россию-2 в 2011 году.