Скончался бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Источник: Спорт-Экспресс

Летом 2025 года сообщалось, что экс-футболист перенес несколько инсультов.

"Федерация футбола Таджикистана с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев.

Мухсин Мухамадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.

Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", — говорится в сообщении.

Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь».

С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина».