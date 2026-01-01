Скончался бывший игрок «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев

Летом 2025 года сообщалось, что экс-футболист перенес несколько инсультов.
"Федерация футбола Таджикистана с глубоким прискорбием сообщает, что после тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев.
Мухсин Мухамадиев внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников.
Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", — говорится в сообщении.
Мухамадиев выступал за «Памир», московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», нижегородский «Локомотив», «Аустрию», «Бухару», «Шинник», тульский «Арсенал», «Самарканд» и подольский «Витязь».
С 2008 по 2012 годы Мухамадиев был спортивным директором «Рубина».