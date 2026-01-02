Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.12
П2
1.59
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.00
П2
4.66
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Не стало Мухсина Мухамадиева. Чемпиону России в составе «Спартака» было 59 лет

Экс-футболист перенес несколько инсультов.

Источник: Спорт-Экспресс

Грустные новости из Таджикистана: на 60-м году жизни умер бывший игрок «Спартака» Мухсин Мухамадиев.

Серия инсультов

Информацию сообщила Федерация футбола Таджикистана.

«После тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев. Он внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников», — сказано в заявлении организации.

Летом 2025 года появилась информация, что экс-футболист перенес несколько инсультов. Позднее Мухамадиева подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Спартак», в составе которого футболист стал чемпионом страны, уже выступил с обращением: «Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича. Светлая память!».

Кроме того, высказался главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который давно знал Мухамадиева: «Я с ним прекрасно работал, когда начинал в Душанбе, он был талантливым молодым парнем. Мухсин был хорошим футболистом, оставил большой след как в “Спартаке”, так и в “Локомотиве”, в других командах», — заявил Семин «Матч ТВ».

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпион России

Мухамадиев был одним из самых известных футболистов в истории Таджикистана. Его игровая карьера в России была тесно связана с Москвой. Воспитанник душанбинского «Памира» в начале 1990-х перебрался в столицу, где выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». Пиком его карьеры стал сезон 1994 года, когда он в составе красно-белых завоевал золотые медали чемпионата России. Всего за «Спартак» он провел 39 матчей и забил 16 мячей.

Позже он играл в других командах, включая ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал», а также за рубежом. Позднее Мухамадиев успешно построил тренерскую и административную карьеру: с 2008 по 2012 год он занимал пост спортивного директора казанского «Рубина», который в этот период дважды стал чемпионом России (2008, 2009), выиграл Кубок (2012) и Суперкубок (2010) страны. В качестве главного тренера он дважды приводил таджикский «Истиклол» к победе в чемпионате (2016, 2017) и входил в тренерский штаб сборной Таджикистана.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким.

Автор: Артем Белинин