Не стало Мухсина Мухамадиева. Чемпиону России в составе «Спартака» было 59 лет

Грустные новости из Таджикистана: на 60-м году жизни умер бывший игрок «Спартака» Мухсин Мухамадиев.
Серия инсультов
Информацию сообщила Федерация футбола Таджикистана.
«После тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола Мухсин Муслимович Мухамадиев. Он внес неоценимый вклад в развитие таджикского футбола и навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников», — сказано в заявлении организации.
Летом 2025 года появилась информация, что экс-футболист перенес несколько инсультов. Позднее Мухамадиева подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Спартак», в составе которого футболист стал чемпионом страны, уже выступил с обращением: «Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича. Светлая память!».
Кроме того, высказался главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который давно знал Мухамадиева: «Я с ним прекрасно работал, когда начинал в Душанбе, он был талантливым молодым парнем. Мухсин был хорошим футболистом, оставил большой след как в “Спартаке”, так и в “Локомотиве”, в других командах», — заявил Семин «Матч ТВ».
Чемпион России
Мухамадиев был одним из самых известных футболистов в истории Таджикистана. Его игровая карьера в России была тесно связана с Москвой. Воспитанник душанбинского «Памира» в начале 1990-х перебрался в столицу, где выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». Пиком его карьеры стал сезон 1994 года, когда он в составе красно-белых завоевал золотые медали чемпионата России. Всего за «Спартак» он провел 39 матчей и забил 16 мячей.
Позже он играл в других командах, включая ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал», а также за рубежом. Позднее Мухамадиев успешно построил тренерскую и административную карьеру: с 2008 по 2012 год он занимал пост спортивного директора казанского «Рубина», который в этот период дважды стал чемпионом России (2008, 2009), выиграл Кубок (2012) и Суперкубок (2010) страны. В качестве главного тренера он дважды приводил таджикский «Истиклол» к победе в чемпионате (2016, 2017) и входил в тренерский штаб сборной Таджикистана.
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким.
Автор: Артем Белинин