Не стало Мухсина Мухамадиева. Чемпиону России в составе «Спартака» было 59 лет

Позже он играл в других командах, включая ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал», а также за рубежом. Позднее Мухамадиев успешно построил тренерскую и административную карьеру: с 2008 по 2012 год он занимал пост спортивного директора казанского «Рубина», который в этот период дважды стал чемпионом России (2008, 2009), выиграл Кубок (2012) и Суперкубок (2010) страны. В качестве главного тренера он дважды приводил таджикский «Истиклол» к победе в чемпионате (2016, 2017) и входил в тренерский штаб сборной Таджикистана.