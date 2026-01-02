У «Зенита» хотят взять игрока, экс-лидер «Краснодара» уехал во Францию, Неймар раскрыл планы

Что в России
Романова могут оставить в тренерском штабе «Спартака»
Руководство московского «Спартака» рассматривает возможность продолжить сотрудничество с Вадимом Романовым. 47-летний специалист, исполнявший обязанности главного тренера после отставки Деяна Станковича, может войти в тренерский штаб команды под руководством нового специалиста. Об этом сообщает Metaratings.
Вопрос о будущем Романова обсуждается в ходе переговоров с кандидатами на пост наставника красно-белых. Клуб заинтересован в сохранении опытного специалиста, знакомого с командой, однако окончательное решение по его назначению будет принимать новый главный тренер.
Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является испанский специалист Хуан Карлос Карседо, возглавляющий кипрский «Пафос». Для выкупа контракта специалиста красно-белые готовы выплатить компенсацию в размере около 600 тысяч евро.
Футболиста «Зенита» хотят видеть в Бразилии
Менеджер бразильского «Крузейро» Родриго Рамос подтвердил ведение переговоров по приобретению полузащитника петербургского «Зенита» Жерсона. В июле прошлого года «Зенит» купил Жерсона за 25 миллионов евро, подписав с бразильцем контракт на пять лет.
— «Крузейро» ведет переговоры с игроком, но пока ничего конкретного нет. Сколько может стоить переход? К сожалению, мы не можем обсуждать какие-либо цифры, — заявил Рамос в интервью Odds.ru.
В нынешнем сезоне 28-летний Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.
Что в Европе и мире
«Челси» объявил об увольнении Марески с поста главного тренера
Энцо Мареска покинул должность главного тренера «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба. 45-летний итальянский специалист руководил «Челси» с лета 2024 года. В текущем сезоне синие идут на 5-м месте в АПЛ и на 13-м — в общей таблице Лиги чемпионов.
«Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло», — говорится в пресс-релизе.
Ранее Мареска привел «Челси» к победам в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира.
Экс-футболист «Краснодара» нашел клуб в Европе
Французский «Нант» официально объявил о переходе полузащитника греческого «Олимпиакоса» Реми Кабелла. 35-летний Кабелла будет выступать за «Нант» на правах аренды до конца текущего сезона.
Реми Кабелла известен российским болельщикам по игре за «Краснодар» в 2019—2022 годах. В этом сезоне хавбек провел за «Олимпиакос» 10 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Украинец, игравший в России, подписал контракт с клубом из Казахстана
Центральный защитник Иван Ордец на правах свободного агента перешел в казахстанский «Актобе», сообщает пресс-служба клуба.
«Ранее я никогда не был в Казахстане, но знаю, что у этой страны очень красивая природа и богатая культура. Об “Актобе” тоже был наслышан: это клуб с очень высокими амбициями. Также хорошо знаю, что здесь одни из лучших и самых многочисленных болельщиков. Это решение, конечно, принимал, посоветовавшись с семьей и агентом», — сказал Ордец.
33-летний футболист пребывал без команды с лета 2025 года после ухода из немецкого «Бохума». В 2019—2024 годах он являлся игроком московского «Динамо». Ордец провел за бело-голубых 67 матчей и забил 5 голов.
«Вест Хэм» договорился о переходе бывшего игрока «Барселоны»
«Вест Хэм» в зимнее трансферное окно усилится бывшим вингером «Барселоны» Адамой Траоре. Как сообщает в Х журналист Бен Джейкобс, «молотобойцы» договорились с «Фулхэмом» о переходе 29-летнего футболиста.
Траоре присоединился к «Фулхэму» на правах свободного агента летом 2023 года. В текущем сезоне на счету игрока 16 матчей за клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.
Неймар продлил контракт с «Сантосом»
Неймар согласовал новый контракт с бразильским «Сантосом». 33-летний форвард будет выступать за клуб как минимум до декабря 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Неймар провел за «Сантос» 20 игр в высшей лиге и забил 8 голов. Благодаря вкладу Неймара «Сантос» занял 12-е место в минувшем сезоне бразильского первенства.
Автор: Владимир Менес