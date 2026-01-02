У «Зенита» хотят взять игрока, экс-лидер «Краснодара» уехал во Францию, Неймар раскрыл планы

«Ранее я никогда не был в Казахстане, но знаю, что у этой страны очень красивая природа и богатая культура. Об “Актобе” тоже был наслышан: это клуб с очень высокими амбициями. Также хорошо знаю, что здесь одни из лучших и самых многочисленных болельщиков. Это решение, конечно, принимал, посоветовавшись с семьей и агентом», — сказал Ордец.