Генич: Рахимова подставил Талалаев с «Балтикой»

«Он мой друг, хороший товарищ. К нему с большой симпатией отношусь. Но думаю, что Рашид Маматкулович дал все “Рубину”, и подставил его Андрей Талалаев с “Балтикой”. Если бы не такое ее выступление, руководство клуба иначе бы воспринимало выступление “Рубина”.



Ощущение, что “Рубин” топчется на месте — что с Даку седьмые, что с Даку с новым контрактом седьмые. То же — с Кузяевым. И когда продлевали Рахимова, Даку и подписывали Кузяева, рассчитывали, что будут в пятерке. Думаю, сказали, что результат по тем вложениям и амбициям неудовлетворительный.



Как мне кажется, у Рахимова подход — нужные новые игроки, свежая кровь. А там говорят: смотрите, “Балтика” дает результат, а вы топчетесь на месте. И думаю, что там много внутренних конфликтов», — цитирует Генича «РБ Спорт».