Данни назвал лучшего футболиста «Зенита» в 2025 году: «Мне действительно очень нравится его футбол»

«Для меня лучший игрок “Зенита” в этом году — это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет, и действительно очень нравится его футбол. Конечно, у “Зенита” много футболистов, которые могут претендовать на это звание, и выбрать одного всегда сложно. Но если говорить о моем личном мнении, то я назову Мостового», — сказал Данни в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.