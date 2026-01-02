Источник: ЦСКА договорился с «Фенербахче» о переходе Айдына

По информации источника, армейцы договорились с турецким клубом об аренде за 650 тысяч евро с обязательным выкупом за 6 миллионов.
Выкуп активируется, если 25-летний турок проведет хотя бы 6 матчей до конца сезона-2025/26 (минимум по 55 минут в каждом) или, если ЦСКА станет победителем РПЛ, а Айдын сыграет не меньше тайма в 50 процентах от матчей чемпионата России.
Айдын выступает за «Фенербахче» с лета 2024 года. Он провел 54 матча, забил семь голов и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.