Источник: ЦСКА договорился с «Фенербахче» о переходе Айдына

ЦСКА арендует полузащитника «Фенербахче» Огуза Айдына, сообщает журналист Иван Карпов.

Источник: MAGO/ТАСС

По информации источника, армейцы договорились с турецким клубом об аренде за 650 тысяч евро с обязательным выкупом за 6 миллионов.

Выкуп активируется, если 25-летний турок проведет хотя бы 6 матчей до конца сезона-2025/26 (минимум по 55 минут в каждом) или, если ЦСКА станет победителем РПЛ, а Айдын сыграет не меньше тайма в 50 процентах от матчей чемпионата России.

Айдын выступает за «Фенербахче» с лета 2024 года. Он провел 54 матча, забил семь голов и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.