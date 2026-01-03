Легендарный клуб РПЛ может прекратить существование? Что на самом деле происходит с «Ростовом»

«Ростов» продолжает дико штормить. С зимы 2025 года с клубом то и дело происходят тряски:
- Резкий уход Карпина: Валерий Георгиевич собирался сосредоточиться на сборной, но уже через пару месяцев подхватил «Динамо»;
- Долго тянущийся, но все же случившийся уход Арташеса Арутюнянца: сначала патрон «Ростова» покинул пост президента, а потом отдал 49% акций клуба;
- Под конец года — гремучие новости якобы о том, «Ростов» может не доиграть сезона из-за долгов.
Инфоповоды наслаивались один за другим, а разбираться с ними было все сложнее. Медиа пугали: клуб может не доиграть даже текущий сезон из-за проблем с финансированием. Успокаивал только босс РФС Дюков: «Уверен, что “Ростов” не повторит путь “Химок”.
Долги: писали про 5 млрд, на самом деле (похоже) сильно меньше
Проблемы с финансами «Ростова» уже, как кажется, давно никого не удивляют. Вот слова экс-директора южан Константина Дзюбы: если что, речь про 2016 (!) год.
— «Ростов» десять лет назад жил бедно?
— В запредельном экономрежиме. Лишнее боялись потратить. Постоянные ограничения, задержки зарплаты по четыре месяца. Призовые с Лиги чемпионов шли на погашение долгов. О нормальном матч-дэй и маркетинге не шло и речи. Кошмар.
В таком режиме клуб живет уже давно: с хроническими долгами, которые гасятся порядка 10 лет. Новый гендир «Ростова» ясности не вносит: инсайдер Карпов сообщил, что долги у клуба — порядка 5 млрд. Ответ таков:
«Долгов абсолютно никаких. Виртуальные долги. Никогда таких долгов, как вы указали, не было. Сейчас финансовая составляющая клуба улучшена. Мы на связи с РФС. Никаких опасений, что “Ростов” не пройдет лицензирование, нет. У нас есть дорожная карта о списании долгов. Процедура займет три месяца. Львиная часть долгов будет списана», — объясняет Гончаров для «Матча».
Так и не стало яснее, где правда между «долгов абсолютно никаких» и «у нас есть дорожная карта о списании долгов». Но, похоже, где-то посередине: позже сам Карпов «словами представителя клуба» сообщил, что у клуба «не более 2 млрд рублей долга (из них 600−700 млн кассовый разрыв, остальное может висеть еще долго)».
Долги перед футболистами при этом клуб подтвердил: на конец декабря был оплачен только октябрь. Со сборами все тоже непросто: оплатили половину от общей суммы, а вторую, судя по всему, просрочили.
Структура долгов тоже непростая: официально известно, что четверть от общей суммы — 476 млн рублей — клуб должен муниципалитету. Клуб накопил задолженность за аренду муниципальной земли с 2021 года, включая пени. Впрочем, арбитражный суд предложил заключить мировое соглашение, заседание назначено на 14 января 2026 года.
А что с финансами?
Все традиционно сложно. 22 декабря Федеральная налоговая служба приостановила операции по 11 счетам клуба из-за неуплаты налогов, сборов, пеней или штрафов на сумму порядка 3 млн рублей. По нашей информации, сейчас счета разблокированы. Но от этого проблем меньше не становиться: в октябре клуб получил грант от региона на 700 млн, но на 2026 год эта выплата не подтверждена.
Очень похоже, что регион собирается минимизировать вливания в спортивные клуба области (все, не только футбольный). Как стало известно ранее, в бюджете Ростовской области на 2026 год, принятом региональным законодательным собранием, не предусмотрены расходы на профессиональный спорт. Чиновники нашли другое решение — выпустят облигации на сумму 1 млрд рублей.
На все спортивные клубы области.
Вероятно, именно поэтому «Ростов» в новом году вряд ли увидит грант на 700 млн. Как будет реализована программа с облигациями (которых в регионе не было с 90-х) — предсказать пока сложно. Очевидно, что в безоблачные времена о таких мерах вряд ли кто-то мог даже задуматься.
Ситуация с футболистами
У многих футболистов летом заканчиваются контракты:
- Хидает Ханкич (3 игры за 2 сезона в клубе);
- Евгений Чернов (вне заявки на сезон);
- Герман Игнатов;
- Данила Прохин;
- Хорен Байрамян;
- Мохаммад Мохеби (писали про интерес клубов Серии А);
- Даниил Шанталия;
- Илья Жбанов;
- Степан Мельников (вне заявки на сезон);
- Антон Шамонин.
Первыми на выход, по словам Карпова, стоят «Вахания, Комаров, Мелехин, Голенков, Щетинин, Кучаев, Лангович и Миронов + легионеры». Почти все они — из группы агента Талаева. При этом в клубе обнадеживают: распродажи нет, в клуб предложения не поступают. Однако очевидно, если придет более-менее достойное предложение по каждому из футболистов — «Ростов» расстанется, чтобы пополнить казну.
Куда при этом ушли деньги с продажи Комличенко, Осипенко и Глебова (около 11 млн евро) — неясно. «Лернако» Арутюнянца утверждает, что при их управлении клуб находился «находился в финансово-стабильном состоянии».
«С июня 2025 года текущей финансовой, административной и хозяйственной деятельностью АО ФК “Ростов” занимается новая управленческая команда, поэтому этот вопрос уместнее задавать им. Что касается состояния на дату изменений в составе руководства клуба на июнь 2025 года: клуб находился в финансово-стабильном состоянии, осуществлял деятельность на трансферном рынке, успешно прошел лицензирование, вел работу со спонсорами», — объясняют в «Лернако».
Очевидно, в январе (как минимум из-за суда почти на 500 млн рублей и выпуска облигаций) вокруг клуба будет еще много новостей. Продления, приобретения (маловероятные, но все же) — за делами «Ростова» последних лет традиционно интересно наблюдать.
Денис Лебеденко