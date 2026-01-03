Ричмонд
Футбол. Франция
0
:
0
0
Ренн
0
П1
4.50
X
2.95
П2
2.20
Футбол. Испания
0
:
0
0
Барселона
0
П1
5.32
X
3.15
П2
1.88
Футбол. Италия
1
:
1
0
Рома
0
П1
1.40
X
4.30
П2
11.00
Футбол. Франция
1
:
1
1
Страсбур
1
Футбол. Англия
2
:
2
3
Арсенал
3
Футбол. Испания
1
:
1
3
Вильярреал
3
Футбол. Италия
1
:
1
1
Лечче
1
Футбол. Франция
1
:
1
3
Лион
3
Футбол. Испания
1
:
1
1
Атлетик
1
Футбол. Англия
2
:
2
0
Бернли
0
Футбол. Англия
3
:
3
0
Вест Хэм
0
Футбол. Италия
1
:
1
1
Пиза
1
Футбол. Италия
1
:
1
1
Парма
1
Футбол. Испания
4
:
4
1
Валенсия
1
Футбол. Англия
3
:
3
1
Ноттингем Форест
1
Футбол. Италия
1
:
1
0
Удинезе
0
Легендарный клуб РПЛ может прекратить существование? Что на самом деле происходит с «Ростовом»

Статус: все сложно.

Источник: ФК "Ростов"

«Ростов» продолжает дико штормить. С зимы 2025 года с клубом то и дело происходят тряски:

  • Резкий уход Карпина: Валерий Георгиевич собирался сосредоточиться на сборной, но уже через пару месяцев подхватил «Динамо»;
  • Долго тянущийся, но все же случившийся уход Арташеса Арутюнянца: сначала патрон «Ростова» покинул пост президента, а потом отдал 49% акций клуба;
  • Под конец года — гремучие новости якобы о том, «Ростов» может не доиграть сезона из-за долгов.

Инфоповоды наслаивались один за другим, а разбираться с ними было все сложнее. Медиа пугали: клуб может не доиграть даже текущий сезон из-за проблем с финансированием. Успокаивал только босс РФС Дюков: «Уверен, что “Ростов” не повторит путь “Химок”.

Долги: писали про 5 млрд, на самом деле (похоже) сильно меньше

Проблемы с финансами «Ростова» уже, как кажется, давно никого не удивляют. Вот слова экс-директора южан Константина Дзюбы: если что, речь про 2016 (!) год.

— «Ростов» десять лет назад жил бедно?

— В запредельном экономрежиме. Лишнее боялись потратить. Постоянные ограничения, задержки зарплаты по четыре месяца. Призовые с Лиги чемпионов шли на погашение долгов. О нормальном матч-дэй и маркетинге не шло и речи. Кошмар.

В таком режиме клуб живет уже давно: с хроническими долгами, которые гасятся порядка 10 лет. Новый гендир «Ростова» ясности не вносит: инсайдер Карпов сообщил, что долги у клуба — порядка 5 млрд. Ответ таков:

«Долгов абсолютно никаких. Виртуальные долги. Никогда таких долгов, как вы указали, не было. Сейчас финансовая составляющая клуба улучшена. Мы на связи с РФС. Никаких опасений, что “Ростов” не пройдет лицензирование, нет. У нас есть дорожная карта о списании долгов. Процедура займет три месяца. Львиная часть долгов будет списана», — объясняет Гончаров для «Матча».

Так и не стало яснее, где правда между «долгов абсолютно никаких» и «у нас есть дорожная карта о списании долгов». Но, похоже, где-то посередине: позже сам Карпов «словами представителя клуба» сообщил, что у клуба «не более 2 млрд рублей долга (из них 600−700 млн кассовый разрыв, остальное может висеть еще долго)».

Долги перед футболистами при этом клуб подтвердил: на конец декабря был оплачен только октябрь. Со сборами все тоже непросто: оплатили половину от общей суммы, а вторую, судя по всему, просрочили.

Структура долгов тоже непростая: официально известно, что четверть от общей суммы — 476 млн рублей — клуб должен муниципалитету. Клуб накопил задолженность за аренду муниципальной земли с 2021 года, включая пени. Впрочем, арбитражный суд предложил заключить мировое соглашение, заседание назначено на 14 января 2026 года.

А что с финансами?

Все традиционно сложно. 22 декабря Федеральная налоговая служба приостановила операции по 11 счетам клуба из-за неуплаты налогов, сборов, пеней или штрафов на сумму порядка 3 млн рублей. По нашей информации, сейчас счета разблокированы. Но от этого проблем меньше не становиться: в октябре клуб получил грант от региона на 700 млн, но на 2026 год эта выплата не подтверждена.

Очень похоже, что регион собирается минимизировать вливания в спортивные клуба области (все, не только футбольный). Как стало известно ранее, в бюджете Ростовской области на 2026 год, принятом региональным законодательным собранием, не предусмотрены расходы на профессиональный спорт. Чиновники нашли другое решение — выпустят облигации на сумму 1 млрд рублей.

На все спортивные клубы области.

Вероятно, именно поэтому «Ростов» в новом году вряд ли увидит грант на 700 млн. Как будет реализована программа с облигациями (которых в регионе не было с 90-х) — предсказать пока сложно. Очевидно, что в безоблачные времена о таких мерах вряд ли кто-то мог даже задуматься.

Ситуация с футболистами

У многих футболистов летом заканчиваются контракты:

  • Хидает Ханкич (3 игры за 2 сезона в клубе);
  • Евгений Чернов (вне заявки на сезон);
  • Герман Игнатов;
  • Данила Прохин;
  • Хорен Байрамян;
  • Мохаммад Мохеби (писали про интерес клубов Серии А);
  • Даниил Шанталия;
  • Илья Жбанов;
  • Степан Мельников (вне заявки на сезон);
  • Антон Шамонин.

Первыми на выход, по словам Карпова, стоят «Вахания, Комаров, Мелехин, Голенков, Щетинин, Кучаев, Лангович и Миронов + легионеры». Почти все они — из группы агента Талаева. При этом в клубе обнадеживают: распродажи нет, в клуб предложения не поступают. Однако очевидно, если придет более-менее достойное предложение по каждому из футболистов — «Ростов» расстанется, чтобы пополнить казну.

Куда при этом ушли деньги с продажи Комличенко, Осипенко и Глебова (около 11 млн евро) — неясно. «Лернако» Арутюнянца утверждает, что при их управлении клуб находился «находился в финансово-стабильном состоянии».

«С июня 2025 года текущей финансовой, административной и хозяйственной деятельностью АО ФК “Ростов” занимается новая управленческая команда, поэтому этот вопрос уместнее задавать им. Что касается состояния на дату изменений в составе руководства клуба на июнь 2025 года: клуб находился в финансово-стабильном состоянии, осуществлял деятельность на трансферном рынке, успешно прошел лицензирование, вел работу со спонсорами», — объясняют в «Лернако».

Очевидно, в январе (как минимум из-за суда почти на 500 млн рублей и выпуска облигаций) вокруг клуба будет еще много новостей. Продления, приобретения (маловероятные, но все же) — за делами «Ростова» последних лет традиционно интересно наблюдать.

Денис Лебеденко