На Кипре подтвердили, что главным тренером «Спартака» станет испанец Карседо из «Пафоса»

«Воскресное дерби против “Аполлона” станет последней игрой испанского тренера во главе “Пафоса”. Сразу после этого будут проведены все необходимые процедуры, чтобы Карседо смог отправиться в Москву и завершить соглашение с российским клубом. Уход Карседо не обойдется без существенной выгоды для ФК “Пафос”. Клуб получит значительную сумму, около 600 000 евро, в качестве компенсации, а руководство уже занимается поиском преемника, понимая, что пустота, оставленная испанцем, огромна.



Для Карседо московский “Спартак” — это большой вызов. Он хорошо знает клуб и обстановку, поскольку ранее работал там в качестве помощника Унаи Эмери, и теперь возвращается в Россию в качестве главного тренера с целью вернуть “Спартак” на путь к успеху», — говорится в материале на сайте goal.com.cy.