На Кипре подтвердили, что главным тренером «Спартака» станет испанец Карседо из «Пафоса»

Кипрские СМИ сообщили, что главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо возглавит «Спартак».

Источник: Getty Images

Данную информацию опубликовали сразу два кипрских спортивных сайта — kerkida.net и goal.com.cy.

Вчера, 3 января, в России появилась новость, что Карседо в течение следующей недели должен прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

«В “Пафосе” завершается успешный цикл под руководством тренера Хуана Карлоса Карседо. Дерби с “Аполлоном” станет последним матчем для пафосской команды под руководством испанца. Наша информация подтверждает сообщения из России: 52-летний тренер продолжит работу в московском “Спартаке”, а “Пафос” положит в свою казну немалую сумму. Таким образом, после воскресного дерби “Пафос” готовится перевернуть большую страницу. Уже ведется поиск замены Карседо», — пишет kerkida.net.

«Воскресное дерби против “Аполлона” станет последней игрой испанского тренера во главе “Пафоса”. Сразу после этого будут проведены все необходимые процедуры, чтобы Карседо смог отправиться в Москву и завершить соглашение с российским клубом. Уход Карседо не обойдется без существенной выгоды для ФК “Пафос”. Клуб получит значительную сумму, около 600 000 евро, в качестве компенсации, а руководство уже занимается поиском преемника, понимая, что пустота, оставленная испанцем, огромна.

Для Карседо московский “Спартак” — это большой вызов. Он хорошо знает клуб и обстановку, поскольку ранее работал там в качестве помощника Унаи Эмери, и теперь возвращается в Россию в качестве главного тренера с целью вернуть “Спартак” на путь к успеху», — говорится в материале на сайте goal.com.cy.