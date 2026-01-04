«Зенит» теряет дорогого легионера, Станкович не отпустил своего лидера в Россию. Трансферные слухи дня

В интервью Mozzart TV генеральный директор «Црвены Звезды» сказал: «В моем первом же разговоре с Деяном Станковичем о составе команды он сказал мне: “Пожалуйста, не трогай Тикнизяна”. У нас есть предложение по нему из России на 5,5 млн евро. Не буду называть клуб. Деки умолял меня, говорил: “Терза, пожалуйста, не трогай Тикнизяна, его энергия, его работоспособность…”.