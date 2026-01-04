Ричмонд
«Зенит» теряет дорогого легионера, Станкович не отпустил своего лидера в Россию. Трансферные слухи дня

Собрали свежее.

Источник: ФК "Зенит"

Что в России

Агент Дркушича рассказал о переговорах по уходу словенца из «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Младен Ратковица сообщил о переговорах по уходу своего клиента, словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича, из петербургского клуба.

Ранее появилась информация об интересе к Дркушичу со стороны греческого ПАОКа.

— Правда, что ПАОК хочет приобрести Дркушича, а «Зенит» просит 5 млн евро и бонусы? Он может покинуть «Зенит» этой зимой?

— На данный момент есть определенный интерес к Ване, и клубы ведут переговоры, но я не буду называть конкретный клуб. Что касается всего остального, нам нужно подождать и посмотреть, но трансферное окно только началось, и, конечно, пока рано говорить о чем-то более конкретном, — заявил агент в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне 26-летний Ваня Дркушич провел за «Зенит» 20 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает словенца в 4 миллиона евро.

Станкович умолял руководство «Црвены Звезды» не продавать Тикнизяна в российский гранд

Источник: Соцсети

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что новый главный тренер команды Деян Станкович умолял его не продавать армянского футболиста Наира Тикнизяна.

По словам Терзича, у «Црвены» есть предложение по Тикнизяну — российский клуб хочет купить его за 5,5 млн евро.

В интервью Mozzart TV генеральный директор «Црвены Звезды» сказал: «В моем первом же разговоре с Деяном Станковичем о составе команды он сказал мне: “Пожалуйста, не трогай Тикнизяна”. У нас есть предложение по нему из России на 5,5 млн евро. Не буду называть клуб. Деки умолял меня, говорил: “Терза, пожалуйста, не трогай Тикнизяна, его энергия, его работоспособность…”.

Напомним, что Тикнизян перешел в «Црвену» летом 2025 года из московского «Локомотива» за 1,7 млн евро. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4,5 млн евро.

Жерсон согласовал личный контракт с «Крузейро»

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон согласовал условия личного контракта с бразильским «Крузейро». Об этом сообщил турецкий журналист Экрем Конур, у которого более 240 тысяч подписчиков в социальной сети Х.

Отмечается, что договоренность между «Крузейро» и «Зенитом» о переходе Жерсона пока не достигнута. Изначально петербуржцы просили за бразильского футболиста 40 миллионов евро, но сейчас снизили свои требования. Ожидается, что переговоры продлятся еще несколько дней.

В нынешнем сезоне 28-летний Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

Что в Европе

Эллиотт может досрочно вернуться в «Ливерпуль»

Источник: Reuters

«Астон Вилла» хочет досрочно прервать аренду Харви Эллиотта из «Ливерпуля», сообщает The Times. Мерсисайдский клуб был готов отправить Эллиотта в аренду в клуб MLS «Шарлотт» на вторую часть сезона, но сам игрок отказался от такой идеи.

Период Эллиотта в «Астон Вилле» после аренды в последний день летнего трансферного окна с опцией выкупа не оправдал себя. Бирмингемский клуб обязан выкупить 22-летнего футболиста за 35 млн фунтов, если тот проведет за «Виллу» 10 матчей. Изначально сделка казалась очевидной, но после нескольких игр Эллиотт по сути перестал попадать в состав. Его последнее появление за «Виллу» было четырехминутным выходом на поле в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» 2 октября.

С тех пор он лишь несколько раз попадал в заявку, оставаясь на скамейке запасных, но чаще вообще оставался вне состава, не получая игровой практики. Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подтвердил на пресс-конференции на этой неделе, что «Вилла» решила не выкупать Эллиотта.

Турецкий гранд ведет переговоры с «Аталантой» о переходе Лукмана

Источник: AP 2024

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает инсайдер Педру Алмейда, у которого 138 тысяч подписчиков в сети Х, «Фенербахче» уже начал переговоры с «Аталантой» по поводу возможного перехода 28-летнего футболиста.

В настоящее время Лукман находится в расположении сборной Нигерии, которая 5 января сыграет против Мозамбика на стадии ⅛ финала Кубка африканских наций.

Адемола перешел в «Аталанту» из «РБ Лейпциг» летом 2022 года за 10,85 млн евро. Его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

Автор: Денис Лебеденко